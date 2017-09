Les perles d’avui

La curiosa comparació entre polítics i actors de Hollywood que ha obert el debat a Twitter. No és el primer cop que algú considera que el procés, a hores d’ara, ja ha pres dimensions cinematogràfiques. Aquest cop, però, les xarxes han anat més enllà. L’usuari @Kuestmaster ha fet una selecció d’actors que podrien encarnar les principals figures, catalanes i espanyoles, que estan jugant un paper important en el procés d’independència de Catalunya. Evidentment, d’altres usuaris no s’han estat de respondre-li amb les seves pròpies propostes per a nous personatges. Vegeu ací aquest peculiar càsting, que no ha estat exempt de polèmica.

Tom Cruise és Carles Puigdemont. L'heroi. El que ha de guiar els bons a la llibertat. pic.twitter.com/EHeOOa7maM — Kuest (@Kuestmaster) September 19, 2017

Els manifestants canten ‘L’estaca’ davant d’una patrulla de la Guàrdia Civil a la seu d’Unipost a Terrassa. Els manifestants han cridat independència, o bé eslògans com ara ‘on són les paperetes’. També exhibien cartells amb la paraula ‘democràcia’, a favor del sí al referèndum de l’1 d’octubre, estelades i pancartes d’Òmnium. Així mateix, cantaven cançons com ‘L’estaca’ de Lluís Llach. Ho podeu veure ací i llegir ací.

Durant el matí, els manifestants han omplert els vehicles de la Guàrdia Civil de clavells.

El discurs final dels representants dels partits i entitats sobiranistes ha agraït el suport dels manifestants.

I, finalment, s’han cantat ‘Els Segadors’.



Les notícies del dia

El parlament balear condemna l’estat d’excepció encobert a Catalunya. El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei que, entre altres qüestions, expressa el seu rebuig a la persecució de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió pacífica a Catalunya per part de l’estat espanyol. Per això insta el govern espanyol a deixar d’instrumentalitzar la fiscalia per afrontar conflictes de naturalesa política. La proposició s’ha pogut aprovar gràcies a l’abstenció del PSIB. Ho podeu veure ací.

El Suprem admet el recurs del govern contra la intervenció dels comptes de la Generalitat. El vice-president del govern, Oriol Junqueras, ha anunciat que el Tribunal Suprem havia admès a tràmit el recurs contra l’acord del consell de ministres espanyol per a la intervenció econòmica de la Generalitat. D’aquesta manera, la intervenció queda suspesa cautelarment, segons que assegura Junqueras, tot i que el Suprem ho nega. ‘Per moltes provocacions i traves que ens vagin posant no alteraran la serenitat de les nostres respostes’, ha dit el vice-president. I ha reblat: ‘què tenen a veure una factura d’un Paracetamol i un referèndum?’. Ho podeu veure ací.

Pérez Royo alerta que el govern espanyol vol suspendre de manera encoberta l’autonomia de Catalunya. El catedràtic de dret internacional de la Universitat de Sevilla Javier Pérez Royo alerta que durant aquests últims dies el govern espanyol ha fabricat un buit jurídic ‘per fer el que li doni la gana’ a Catalunya i per a suspendre’n l’autonomia ‘de facto’ sense haver de passar pel control del senat, que implicaria l’activació de l’article 155 de la constitució. Ho ha exposat en aquest article publicat avui a ElDiario.es, en què qualifica de ‘monstruositat jurídica’ el mecanisme pel qual el govern de Rajoy s’ha disposat a agafar el control dels comptes de la Generalitat. Ho podeu veure ací.

El batlle de Moià ordena a la policia local de restituir els cartells sobre l’1-O retirats. El batlle de Moià, Dionís Guiteras, ha ordenat a la policia local que restituís de manera immediata els cartells sobre l’1-O que havia retirat durant els darrers dies. També ha enviat una carta al fiscal en cap de Barcelona per a recordar-li que la policia local havia de servir la ciutadania i no pas la fiscalia espanyola. Ho podeu veure ací.

Un diputat quebequès demana que es denunciï a l’ONU el ‘règim del terror’ del govern espanyol. Un diputat del Bloc Quebequès, Xavier Barsalou–Duval, ha preguntat al president del Canadà sobre la situació política de Catalunya. Després d’explicar que el poble català ha decidit d’exercir el dret d’autodeterminació, denuncia les ‘repressions exercides per Madrid enfront dels principis democràtics i fonamentals’. També recorda les amenaces als mitjans de comunicació i als més de 700 batlles. Per tot plegat, es pregunta: ‘On anirà a parar això? Veurem les butlletes de votació a la boca del canó?’. Finalment, diu que el primer ministre s’adreçarà a l’ONU i li pregunta si pensa a denunciar el ‘règim del terror’ del govern espanyol. I sentencia: ‘Això és el mínim que podem esperar d’algú que es consideri demòcrata’. Ho podeu veure ací.

Diputats flamencs denuncien la repressió de l’estat espanyol i donen suport a l’1-O. La secció internacional del partit Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) ha celebrat avui una conferència sobre el referèndum de l’1-O que ha comptat amb diversos diputats flamencs i el representant permanent del govern davant la UE, Amadeu Altafaj. Durant l’acte, el diputat al Parlament Federal belga Peter Luykx i els seus homòlegs al parlament flamenc Karl Vanlouwe i Jan Van Esbroeck han mostrat el seu suport a la consulta i han comunicat que l’N-VA Internacional enviarà una delegació oficial de diputats i eurodiputats a Barcelona com ‘observadors internacionals’ de la votació. Prop d’un centenar de persones han assistit a la xerrada que ha organitzat el partit per escoltar l’exposició d’Altafaj, que ha explicat durant la seva intervenció ‘per què el vot és democràticament legítim’. Ho podeu veure ací.

Un diputat del PP pretén prohibir un concert de Pep Gimeno ‘Botifarra’. Per celebrar el Dia Europeu de les Llengües hi ha programats, a Torrevella (Baix Segura), un seguit d’actes culturals, el proper 26 de setembre, dimarts: lectura de poemes, taller de llengua de signes, havaneres, actuacions de Carraixet i de Pep Gimeno, Botifarra… Ho organitza la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat valenciana i hi col·laboren l’Ajuntament de Torrevella, la Universitat d’Alacant i el Consell d’Europa. Tot tan normal que avui no n’estaríem parlant si no fos per la propaganda extra que ha ofert a l’esdeveniment l’estirabot d’un càrrec del PP. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’entrevista de Josep Rexach al líder del PDECat a l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias. ‘Què m’hauria passat si Rajoy no em tingués afecte? Se’m posa la pell de gallina’, diu Trias.

Us recomanem l’anàlisi sobre els canvis de discurs dels partits espanyols sobre les possibilitats d’aplicar l’article 155 de la constitució espanyola. Es titula ‘El 155, el fantasma recurrent‘.

Podeu llegir el Mail Obert d’Anna Zaera,que duu per títol ‘L’hora de ser majors d’edat’, i el Mail Obert de Martí Estruch, que es titula ‘Les tres batalles del conflicte catalano-espanyol’.

També podeu llegir ‘El referèndum posa tothom davant el mirall’, l’Opinió Contundent de Joan Ramón Resina. ‘Des del moment que l’Ara va considerar necessari explicar-se als lectors, ja sabia l’efecte que causaria la seva argumentació política’, hi diu.

Finalment, també us recomanem ‘Les tres consignes de Lluís Llach per als dies que manquen abans del referèndum‘, de Pere Cardús.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]