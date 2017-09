Per celebrar el Dia Europeu de les Llengües hi ha programats, a Torrevella (Baix Segura), un seguit d’actes culturals, el proper 26 de setembre, dimarts: lectura de poemes, taller de llengua de signes, havaneres, actuacions de Carraixet i de Pep Gimeno, Botifarra… Ho organitza la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat valenciana i hi col·laboren l’Ajuntament de Torrevella, la Universitat d’Alacant i el Consell d’Europa. Tot tan normal que avui no n’estaríem parlant si no fos per la propaganda extra que ha ofert a l’esdeveniment l’estirabot d’un càrrec del PP.

Joaquín Albadalejo és secretari general del PP de Torrevella i diputat al Congrés espanyol per aquest partit. I ha fet una roda de premsa per reclamar que l’Ajuntament de Torrevella no cedeixi els locals per a les actuacions de Pep Gimeno, Botifarra, i del grup Carraixet. Diu que, atenció, “són eminentment catalanistes”. I considera ‘greu’ que la celebració del Dia Europeu de les Llengües es dugui a terme ‘cinc dies abans del referèndum il·legal en terres catalanes’. Per il·lustrar les seves paraules, Albadalejo ha brandat una fotografia del Botifarra cantant en un recital de fa cinc o sis anys amb una estelada i un retrat de Guillem Agulló de fons, i ha citat una cançó de Carraixet, ‘Les parrandes‘.

S’escau que el PP ha quedat fora del govern municipal de Torrevella després d’un pacte a diverses bandes que ha inclòs Ciudadanos i que ha fet alcalde el representant dels Verds. La roda de premsa, per tant, es podria emmarcar en els estira-i-arronses de la política municipal.

En tot cas, fonts de l’entorn del cantant de Xàtiva han explicat que, malgrat la sortida de to, i malgrat que sembla que ha propiciat alguna convocatòria de grupuscles d’extrema dreta, tenen previst actuar, com fan sempre, amb absoluta tranquil·litat i normalitat. L’espectacle del dia 26 duu per títol ‘De banda a banda del Mediterrani’, i s’hi fusiona ‘la cançó tradicional valenciana, que Pep Gimeno ha recollit després de recórrer durant anys les comarques centrals de València, amb música àrab del músic i cantant de Tànger Ahmed Touzani’.

De la seva banda, Compromís ha reclamat a la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, que expulsi Joaquín Albadalejo del seu partit per haver fomentat ‘l’odi a la cultura valenciana’, donat, a més, que ‘no és la primera volta que Albadalejo fa un ús inacceptable de l’espai públic per a confrontar les llengües i les cultures’.

