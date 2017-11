El ritme de venda de les entrades per al Concert per la Llibertat dels presos polítics que han organitzat l’ANC i Òmnium Cultural i que es farà dissabte a l’estadi Olímpic avança lentament. Les entitats van anunciar que hi hauria 60.000 entrades disponibles, però segons la pàgina de compra encara en queden unes 34.000 per vendre.

Les entrades costen entre quinze i trenta euros i les entitats en destinaran els beneficis a la caixa de solidaritat. Els músics i bandes que actuaran a partir de les quatre de la tarda a Montjuïc no cobraran, i s’hi limitaran els discursos polítics.

Falten quatre dies per al concert i l’ANC té previst d’intensificar la presència als mitjans de comunicació per donar una última empenta a la venda d’entrades. Fonts de l’entitat han indicat que no faran públiques les dades de venda fins al final de la setmana.

