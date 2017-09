El ministeri d’Hisenda espanyol ja ha fet efectiu el blocatge dels comptes de la Generalitat. A partir d’avui el govern català només podrà fer efectius els pagaments que ja tenia compromesos des d’abans de l’ordre. Segons informe el Butlletí Oficial de l’Estat publicat avui, la Generalitat haurà de certificar per escrit que amb cap dels pagaments no serveixen per a fer front a despeses relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre.

Tal com va anunciar el ministre espanyol d’Hisenda, el govern espanyol ha manllevat a la Generalitat la capacitat per pagar les nòmines i fer front als serveis essencials. D’altra banda, també han quedat blocades les targetes de crèdit corporatives d’alts càrrecs i treballadors de les empreses públiques. Segons l’ordre del ministeri espanyol, la Generalitat no té disponibilitat de crèdit en els serveis que no es consideren essencials i prioritaris. El govern ha reprès els enviaments al govern espanyol sobre les despeses setmanals, en aquest cas signats per la interventora.

