La fiscalia manté la petició de presó incondicional per a Oriol Junqueras, els set consellers empresonats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Vol que es mantingui la mesura cautelar dictada per l’Audiència espanyola ‘per la gravetat dels fets investigats’. En l’informe de la fiscalia, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno han individualitzat les responsabilitats de cadascun d’ells. En l’escrit, diuen que en aquest moment persisteix tant el risc de fugida com el de reiteració delictiva en tots deu i, per tant, sol·licita al magistrat Pablo Llarena que els mantingui a la presó. Tots ells són candidats a les eleccions del 21 de desembre, tret de Meritxell Borràs i de Jordi Cuixart. Durant les declaracions tots ells han respost o bé totes o bé algunes de les preguntes formulades pels fiscals. L’excepció han estat Junqueras i Romeva, que no han respost la fiscalia.

Junqueras, Mundó, Bassa, Romeva, Rull, Turull, Borràs i Forn són en presó preventiva des del 2 de novembre, i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart hi van entrar el 16 d’octubre. Tots ells hauran d’esperar fins dilluns per a saber si el jutge fa cas de la fiscalia o si, en canvi, fa cas dels arguments de les defenses i els deixa en llibertat. Serà llavors quan se sabrà si s’imposen fiances o d’altres mesures cautelars menys greus que no la presó. El magistrat comunicarà la decisió a partir de les nou del matí.

La fiscalia no ha emès cap informe escrit i les condicions per mantenir la presó preventiva sense fiança s’han fet públiques de manera oral.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]