El leitmotiv del concert de Sant Esteve d’enguany és la cançó ‘Fum, fum, fum’. El Palau de la Música aplegarà els cors de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau, que cantaran tres versions adaptades del músic Albert Guinovart. També s’estrenarà una nova nadala, ‘Mira’ns i prou’, amb text del poeta Narcís Comadira. Tant Guinovart com Comadira són artistes convidats del Palau aquesta temporada.

Les entrades del concert ja s’han exhaurit, però es podrà seguir per Catalunya Ràdio, Catalunya Música i TV3. La vetllada començarà i acabarà amb el ‘Gloria’ de John Rutter, amb el primer moviment cantat per tots els cors al principi del concert, i amb el tercer moviment al final, amb l’Orfeó Català, el Cor de Cambra i els cors Jove, de Noies i Infantil, dirigits per Simon Halsey. Dani Coma, director d’escena, explica que enguany es torna al format de concert més clàssic sense dramatúrgia.

L’espectacle tindrà una estructura circular. Els cors cantaran conjuntament més vegades i les intervencions de cadascun seran més unificades per donar més agilitat al concert. De la primera part, se’n destaca l’actuació conjunta, per primera vegada, del Cor Infantil i el Cor de Cambra amb la primera versió de Guinovart de ‘Fum, fum, fum’. Aquesta part acabarà amb l’actuació novament de tots els cors, que cantaran la nadala ‘El dimoni escuat’, amb arranjaments de Guinovart, sota la direcció de Halsey, que convidarà el públic a cantar.

La segona part començarà amb un interludi musical de Guinovart, amb la melodia del ‘Fum, fum, fum’ com a base d’un popurri de nadales. L’Escola Coral (cors Jove, de Noies, Infantil, Mitjans i Petits), dirigida per Esteve Nabona, estrenarà ‘Mira’ns i prou’. També es destacarà la tercera versió del ‘Fum, fum, fum’ amb tots els cors. A l’apartat de bisos, no hi faltaran ‘El noi de la mare’ i ‘El cant de la Senyera’, que cantaran tots els cors. I s’hi interpretarà igualment ‘Els segadors’ (amb arranjaments de Joaquim Badia) i un fragment de ‘Considering Matthew Shepard’ de Craig Hella Jonhson, que també cantaran tots els cors.

El concert de Sant Esteve, que es fa des del 1913, és una de les fites anuals més importants del Palau de la Música i un dels concerts nadalencs amb més tradició d’Europa. En aquests 104 anys d’història, només es va deixar de fer per circumstàncies excepcionals, com ara la guerra del 1936-39, la primera postguerra, la gran nevada del 1962 i la reestructuració del cor.

