L’advocat del vice-president i candidat d’ERC, Oriol Junqueras, ha presentat un recurs al jutge del tribunal Suprem espanyol, Pablo Llanera, per tal que decreti llibertat provisional i Junqueras pugui participar en la campanya electoral. En el text presentat, l’advocat Andreu Van den Eynde argumenta que Junqueras no té capacitat de cometre un delicte de rebel·lió, ja que ‘la realitat és que l’escenari polític actual és el de l’acatament del 155, el del sotmetiment a un procés electoral, el de la destitució del govern de la Generalitat, i el de la proposta d’escenaris de diàleg i resolució bilateral de conflictes polítics’.

Van den Eynde argumenta que Junqueras, ‘com a candidat en campanya electoral, no pot reiterar el delicte’. A més, l’advocat diu que des d’ara fins que es conformés un nou govern, ‘Junqueras no assumiria cap responsabilitat política en diversos mesos’, de manera que no tindria capacitat de reiterar el delicte, així que no té sentit mantenir-lo a presó.

També argumenta que les mesures cautelars han de tenir en compte les repercussions que poden generar en l’encausat valorant les seves circumstàncies concretes, que en aquest cas es tradueix en el dret de participar en els actes de campanya i exercir la representació política, sigui com a diputat o com a president.

Consulteu ací el recurs d’apelació presentat:

