El Concert per la Llibertat organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana ha deixat imatges espectaculars. El concert s’ha celebrat per a recaptar fons per la caixa de solidaritat en vista que dilluns el jutge Llanera pugui dictar llibertat sota fiança pels presos polítics.

Vegeu ací una galeria de fotografies d’Albert Salamé:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]