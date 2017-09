‘On són els joves? Els joves són aquí, al centre neuràlgic de la mobilització, papereta en mà’. Són paraules de Mireia Boya, la diputada de la CUP, ahir davant de milers d’estudiants a la plaça de la Universitat. Jord Cuixart va insistir-hi: ‘Deien que estàveu adormits, que estàveu dimitits. Amics i amigues, jo aquí no veig cap estudiant adormit’.

Quan falten només quatre dies pel referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre, la vida política del país està sumida en una calma tensa. Tothom sap que passaran coses, però quan? De fet, ja en passen, cada dia és un degoteig de citacions per part de la fiscalia, de batlles que es neguen a declarar, d’intents de l’estat de controlar la policia i, sobretot, de maniobres per atemorir els ciutadans perquè s’ho pensin dues vegades abans de prendre part en el referèndum. En aquest context, hi ha un col·lectiu que ha pres el relleu de la ‘mobilització permanent’ que Jordi Cuixart va demanar després del cop d’estat del 20-S: els estudiants.

Ahir, de fet, va fer-se pública una amenaça –amb un to certament desesperat– per intentar frenar els estudiants. La fiscalia espanyola va advertir en un comunicat els pares i mares i els centres educatius, a qui recorda que tenen la ‘responsabilitat civil’ sobre els danys que els estudiants menors d’edat poden patir o causar en el marc de les mobilitzacions. Això, el mateix dia que gairebé un miler d’alumnes de secundària i universitat omplien els carrers i tallaven el trànsit a Lleida contra el cop d’estat.

Una reacció immediata

Les detencions de catorze funcionaris de la Generalitat el dimarts passat i els escorcolls als departaments d’Economia i Afers Socials i Família, a més de diversos domicilis particulars, van provocar una resposta multitudinària que va tenir la seva màxima expressió a la rambla de Catalunya, davant del Departament d’Economia. Alhora, però, els estudiants es van organitzar i el mateix dia 20 al matí van tallar l’avinguda Diagonal. Els talls es van produir també l’endemà, era només el començament.

El dia 21 es va produir el primer gran acte dels estudiants catalans contra la repressió i a favor del referèndum de l’1 d’octubre, impulsat per la plataforma unitària Universitats per la República. A la 13, la plaça cívica del campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma era plena a vessar per escoltar David Fernàndez, Neus Lloveras, Lluís Llach, Joan Giner, Elvira Vila i Josep Maria Terricabras. Sempre pacífics, disposats a cridar ‘premsa espanyola, manipuladora!’ en plena connexió en directe de La Sexta i a entonar un ‘Boig per tu’ massiu i a ple pulmó per compensar la periodista que havien convertit en cap de turc. Molts d’ells es van desplaçar a Cerdanyola després d’haver passat la nit davant del Tribunal Superior de Justícia, en un campament improvisat al passeig Lluís Companys

Les ocupacions pacífiques i Assange

Aquell mateix dia, poques hores abans, l”estudiantat’ s’havia concentrat també a tres campus de la Universitat de Barcelona i davant dels rectorats de la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. L’endemà es van repetir les concentracions a les universitats d’arreu del país, que van confluir a la plaça de la Universitat. D’ençà de llavors, els joves es van instal·lar a l’edifici històric de la UB i no se n’han mogut des d’aleshores i la plaça ha esdevingut un dels punts neuràlgics de la mobilització pel referèndum.

Representants de totes les formacions polítiques sobiranistes han passat per la plaça en els darrers dies. Des de Gabriel Rufián fins a Antoni Castellà, passant per Anna Simó, Mireia Boya, Joan Giner o Jaume Asens. Fins i tot la presidenta del parlament, Carme Forcadell. També s’hi han dut a terme conferències, hi han intervingut portaveus d’entitats cíviques i s’hi han celebrat concerts. S’han aturat les classes, però no l’activitat. D’altra banda, els cartells que fa córrer Universitats per la República van encapçalats d’un títol amb reminiscències de lluita antifranquista: Caputxinada 2017.

Hi ha activitats, fins i tot, que han sobrepassat l’àmbit universitari. La tarda del dimarts, una pantalla i un projector van ser suficients per organitzar una classe a distància sobre com protegir-se dels atacs informàtics. El professor? Ni més ni menys que el ciberactivista i fundador de Wikileaks, Julian Assange, des del seu confinament a l’ambaixada de l’Equador a Londres. Assange, que darrerament s’ha mostrat molt crític amb la repressió de l’estat espanyol contra l’1-O, fins i tot ha fet públic un mirall de la web del referèndum des del domini de Wikileaks.

Compenetració intergenacional

D’altra banda, en els darrers dies els estudiants concentrats a la UB s’han convertit en voluntaris del referèndum ‘de facto’. Mentre encara no han arribat les targetes censals a tots els municipis de Catalunya, els locals de votació assignats a cada ciutadà només es poden consultar de manera telemàtica. D’altra banda, la persecució contínua de l’estat espanyol obliga que de manera gairebé diària canviïn els dominis actius on es pot consultar. Les últimes opcions són un compte de Twitter, un bot de Telegram i una aplicació.

Els estudiants, avesats a l’ús de les tecnologies, han ajudat centenars de persones que s’han acostat a la universitat per conèixer el col·legi electoral que els havia estat assignat. A més, han repartit un milió de paperetes. La mitjana d’edat dels manifestants que, per exemple, s’han manifestat una vegada i una altra a les portes del Tribunal Superior de Justícia és alta. Ara, el jovent ha pogut retornar als grans el favor d’haver mantingut encesa la mobilització pel referèndum.

La primera vaga

Avui comença oficialment la vaga a les universitats catalanes. Una vaga que està convocada per dos dies, però que és imprevisible saber fins quan s’haurà d’allargar. Per la seva banda, els estudiants de secundària són majoritàriament menors d’edat i, per tant, no podran votar l’1-O. Tot i així, ahir i avui també han secundat una vaga arreu del país, convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Ahir, quan es complien dos anys de les eleccions del 27-S que van donar lloc a la majoria absoluta independentista al parlament, els estudiants de Barcelona van tornar a tallar la Diagonal i en més de vint ciutats del principat van tenir-hi lloc manifestacions. En aquest cas, els estudiants són pioners. La seva és la primera vaga convocada per defensar les urnes des del carrer.

La recepció per part dels rectorats de les mobilitzacions ha estat diversa. El rector de la Universitat Pompeu Fabra ha emès un comunicat en què anunciava que, preocupat ‘per la vulneració de drets fonamentals’ i ‘en defensa de les institucions catalanes’, quedaven suspeses les activitats acadèmiques a la UPF per als dies 28 i 29 de setembre.

Per la seva banda, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona no ha suspès l’activitat, però ha demanat als docents que intentin no fer activitats avaluables durant aquests dies per ‘fer compatible el manteniment de l’activitat docent amb el dret individual de vaga’. Al seu torn, el claustre de la Universitat de Lleida va descartar de sumar-se a la convocatòria de vaga, tal com demanaven els estudiants, però sí que va aprovar una declaració institucional a favor de la convocatòria del referèndum de l’1-O.

