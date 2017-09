Em permetran que faça avui una cosa fora del comú. Alguns dies afegisc una nota al darrera d’aquest editorial, explicant algun matís. Però avui crec que aquesta nota ha de ser llarga i anar a dalt.

A sota d’aquesta nota trobaran, com cada dia, l’editorial que jo vaig redactar ahir ben entrada la vesprada. Com cada dia aquest editorial es va publicar a la nit al VilaWeb Paper i els subscriptors el van rebre a les seues bústies de correu.

Però jo ahir no era a la redacció, com és habitual sinó que era al País Basc on participava en un debat organitzat per Berria, al voltant de la situació catalana. Ja saben que cada diumenge el director d’aquell diari, Martxelo Otamendi, i jo mateix intercanviem en les dues publicacions una carta creuada i ahir, d’alguna manera, ho vam fer en públic.

Mentre anàvem fent el debat el meu mòbil no parava de vibrar a la butxaca, fet que em feia pensar que alguna cosa important estava passant. Jo no podia agafar-lo i no va ser fins que va acabar la xerrada que me’n vaig adonar de quantes coses podien arribar a esdevenir-se en les dues hores que havia durat el debat.

Em vaig trobar, quan es va acabar amb centenars, literalment de missatges sobre els temes més diversos. Fins i tot vaig tenir un moment de confusió abans d’entendre què estava passant. Els uns em deien que hi havia una manifestació de batlles –després vaig entendre que era la convocatòria de dissabte. Els altres m’explicaven no sé què d’una web –després vaig entendre que era la resposta de la Generalitat al tancament de la primera web del referèndum obrint aquesta i aquesta. Uns altres em deien no-sé-què de què semblava que el departament d’Estat havia dit –que ha acabat sent aquesta important declaració sobre Catalunya, precisament. Tot això adobat amb fotografies de cartells electorals que es veu que ja estan en opis o comentaris diversos sobre els preparatius, per exemple, del gran acte central que obrirà aquesta nit la campanya electoral.

Em vaig quedar bastant estupefacte. No és habitual que en tantes hores ens passen tantes coses rellevants. I em va agradar molt trobar una resposta d’un dels subscriptors al meu editorial primer que em va sembla paradigmàtica. El comentari de Roger Civera, que el poden llegir més avall, deia que porta un rellotge d’aquests connectats i que estava pensant en treure-se’l perquè no parava de vibrar tot el dia amb alertes. El vaig entendre. Perquè ahir al matí tampoc no vam parar ni un segon. Només la citació de la fiscalia als batlles ja va provocar un enrenou monumental.

Per això i perquè al llarg del dia em va semblar detectar un nerviosisme especial, ara ja de matinada m’ha semblat que més que parlar de la repressió, com parlava originalment, potser era important fer també aquesta prèvia que ara escric i parlar-los, com un més, com un entre tants, de la gestió que tots plegats crec que hauríem de fer d’aquest moment de vertigen tant ple d’esperança però també tant ple de nervis.

Concretament, m’agradaria dir quatre coses, per si li serveixen a algú.

-1. Sobretot cal no perdre la calma. Això que estem fent ho han fet molts països abans de nosaltres, en condicions infinitament més difícils i ho han aconseguit. I això que estem fent està ben preparat. L’afer de la web ho demostra. Els espanyols ens volen portar al terreny de no discutir sobre el sí o el no sinó sobre formes, maneres, regles i reglaments. És una trampa. Jo no li puc treure a ningú els nervis si els té però puc dir la meua opinió. I estic absolutament tranquil pel que fa al referèndum. Crec que el parlament i el govern han fet una aposta tant potent, personalment i tot, que dubtar ara, quan queden quinze dies, sobre si n’hi haurà urnes, sobre si arribarà el paperet que diu on votarem, sobre si s’obriren els col·legis o sobre si el govern assumirà les conseqüències dels seus actes em sembla insensat. Ara fa una setmana van aprovar dues lleis que estableix una legalitat catalana. Se’ls ha dit que retiren els anuncis i els anuncis, allà on és responsabilitat seua hi són. Se’ls han enviat requisitòries i amenaces i les han assumit. I se li estan parant trampes constantment i les estan esquivant. Qui vulga dubtar del compromís i la capacitat d’aquesta gent que ho faça però jo no en tinc cap i crec que som molts els qui hores d’ara ja no en tenim cap.

-2. Cal ser conscients de que nosaltres, tots, som responsables del que fem. Avui ja no hi ha titulars innocents. Des de presentar la reunió de Trapero amb el fiscal com una citació que no era fins a presentar el reenviament gairebé burocràtic del que se’ls demanava a les unitats com un acatament hi ha gent que o ha fet trampes sabent-ho o no se n’ha adonat del mal que feia. Cadascú, per tant, és lliure de llegir, d’interpretar i de difondre la realitat com vulga però això té conseqüències. Per WhatsApp i Twitter no paren d’arribar coses que són mentida i manipulació, que molts de vosaltres passeu de manera inconscient. No és tan complicat no fer-ho.

-3. Cal gaudir del moment, crec. Hi hem arribat ací per l’esforç continuat de moltíssima gent, per generacions senceres de persones que han lluitat per portar-nos on som, a quinze dies de la independència. Em sembla poc respectuós amb els que ja no ho poden viure no ser capaços de gaudir d’un moment tan preciós i excitant com aquest. No ser capaços d’aturar-nos en algun moment del dia i reconèixer que com a generació som uns privilegiats.

-i 4. Sigueu conscients de que la batalla, ara ja, és molt senzilla: només es tracta d’aguantar i no cometre errors. Cada hora que passa sense que Madrid trobe la manera d’apartar-nos de la via és una victòria que cal assaborir. Ens n’anirem a dormir setze vegades i quan ens alcem després d’aquella nit tot el futur d’aquesta part del país estarà en les nostres mans. Amb la maniobra del Constitucional contra Rajoy el president del govern espanyol s’ha quedat sense eines per frenar-nos. I segurament això explica les patinades d’ahir que han començat a fer alçar les celles a Europa i als Estats Units. Que seguisquen patinant doncs. Per guanyar, al punt on som, a nosaltres ja no ens cal res més que aplicar moltes dosis d’intel·ligència. Ara no necessitem tostesterona sinó cervells, paciència i una bona vista. I una gran decisió i una gran unitat. Són ells els qui ho tenen molt fotut. Així que no ens compliquem la vida innecessàriament nosaltres ara.

I en aquest sentit, concretament sobre la repressió, aquest és l’editorial que havia escrit primer, ahir per la vesprada:

Aquesta nit travessarem un límit tots plegats. Comença la campanya electoral. Cada pas que fem, cada dia que avancem, és una batalla guanyada contra la repressió i la por. Per això la pressió espanyola està desesperada. Un acte públic multitudinari aquesta nit és una altra frontera que travessem enmig de la sorpresa i la negació emotiva de l’estat espanyol.

Però la repressió té límits. I això més val que ho recordem. Detenir o espantar una persona des d’un aparell estatal és molt senzill. Detenir-ne deu també. Detenir-ne cent comença a ser complicat. I detenir-ne mil esdevé impossible. No és una frase japonesa bonica, un eslògan de Mao o Ho Chi Min. No. Parle d’una cosa que hem viscut tots i que coneixem tots. Per exemple el moviment d’objecció de consciència, i sobretot la insubmissió, va tombar l’estat d’aquesta manera.

Quan el valencià Pepe Beúnza va esdevenir el primer objector de consciència, el 1971, en plena dictadura, tota la repressió possible va caure sobre ell. Trenta anys després, però, el moviment contra l’obligatorietat del servei militar que tombar l’exèrcit, les corts i l’estat, i els obligà a fer-lo voluntari. I ho va fer des de la decisió individual dels qui no tenien por a jugar-se uns anys de la seua vida, per allò que creien. No va ser senzill però va ser molt eficaç. Van haver-hi milers de presoners, milers, durant anys i anys. Però va arribar un moment que simplement no hi havia ningú disposat a seguir-los empresonant ni recintes on els pogueren detenir i van haver de claudicar.

Ara no parlem d’anys de lluita per a resistir sinó només de quinze dies. I intentar reprimir milers de persones, com sembla que pretenen, és una bogeria absoluta que els menarà a la derrota de forma inevitable. Simplement perquè la repressió es torna ineficaç quan el col·lectiu a què es destina és capaç de col·lapsar-la, reaccionant-hi no pas com a individus que es poden doblegar un a un sinó tots junts, com la mata de jonc.

