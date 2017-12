«L’educació, la investigació i la innovació són fonamentals per al desenvolupament i el creixement de qualsevol societat.» Així ho destaca l’Associació Europea d’Universitats (EUA, en les seues sigles en anglès) en el seu document Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020. I, afegeix, «les universitats continuen essent essencials per a la salvaguarda d’una societat democràtica, tolerant i progressista».

Sens dubte, aconseguir una societat basada en el coneixement és un repte que competeix molts actors, i la universitat n’és un que representa un paper fonamental. Sembla que a Espanya finalment hem superat la paradoxa suscitada per Unamuno, el «que inventen ells»; segons les dades, ocupem entre la novena i la desena posició en producció científica. Però ens falta aconseguir incrementar encara més l’impacte de la nostra ciència en l’àmbit internacional, i fonamentalment que aquesta servesca a la societat en el sentit que indicava l’EUA.

La universitat pública espanyola –a la qual es deuen els resultats del nostre sistema universitari–, tal com la coneixem avui, té un recorregut de no més de cinquanta anys. El finançament ha estat bastant limitat en comparació amb altres països del nostre entorn i, el que és més greu, no ha existit una clara política científica. I a pesar d’això ocupa una posició internacional destacable en algunes àrees de coneixement. És, per tant, injust criticar que les universitats espanyoles no ocupen posicions de lideratge en els rànquings internacionals.

Però per molt negatiu que siga aquest fet, no és el pitjor. També s’ha impedit l’entrada a gent jove, un fet que, al meu parer, constitueix el principal problema actual de les universitats públiques espanyoles. El sistema científic necessita joves, tant en l’àrea de la docència com de la investigació, que afronten els canvis que la universitat requereix. És un problema que s’ha d’afrontar políticament, però és obligació de la universitat reivindicar-ho.

Pilar Campins Falcó.

