El PP ha denunciat la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA) a la Junta Electoral de Barcelona per la cobertura de la manifestació a Brussel·les que van fer els canals televisius TV3 i 3/24 de la manifestació de suport al president Carles Puigdemont i als consellers empresonats.

Consideren que la retransmissió va vulnerar la llei electoral, tot i que la direcció de la cadena va decidir no donar-la de manera íntegra pel fet que tenia lloc en plena campanya. Els populars també afirmen, en l’escrit de denúncia, que la cobertura va tenir una ‘clara incidència electoral’ i que va causar un ‘perjudici’ a les candidatures que no li van donar suport. Així mateix, a l’escrit de denúncia es diu que la cobertura ‘àmplia’ de la manifestació ‘partidista’ va afavorir les formacions polítiques i les candidatures que s’identifiquen amb les entitats convocants, l’ANC i Òmnium Cultural.

El PP ha demanat a la Junta Electoral que dicti mesures compensatòries pels partits polítics que no compartien la manifestació per a ‘revertir la desproporcionalitat’ generada per la cobertura de TV3 i del 324. A més, demanen que es sancioni la CCMA.

Cal recordar que TV3 i el 3/24 no van fer una retransmissió íntegra en directe de la manifestació, al contrari del que van fer canals privats com ara La Sexta o Cuatro, per una decisió de la direcció de la cadena, que va tenir en compte que l’esdeveniment tenia lloc en període electoral i va preveure que una cobertura com les que s’haurien fet fora d’aquesta excepcionalitat podia comportar queixes d’algun partit a la Junta Electoral.

