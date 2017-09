Després de la publicació per El Periódico d’un estrany article on s’afirmava que la CIA havia advertit el govern català sobre un possible atemptat a La Rambla Roger Rué va fer les gestions davant les autoritats dels Estats Units per saber si aquest document existia.

D’acord amb la Freedom Of Information Act, Rue va reclamar al govern dels Estats Units si aquesta nota existia. La resposta va arribar ahir i en ella se li comunica que després d’una investigació ‘en els nostres arxius i bases de dades’ el govern dels Estats Units ‘ha estat incapaç de trobar cap document que es pugui relacionar amb la vostra demanda’.

En @rueroger ha pagat 552 dòlars. Resultat: el que us vaig dir. Tot és fals. pic.twitter.com/ZJFGVKeaP6 — IvanLQF #Cambrils (@IvanLQF) 20 de setembre de 2017

