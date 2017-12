Desenes de persones s’han reunit aquest matí, a Parets del Vallès -localitat on va néixer i resideix el conseller Jordi Turull- per a fer una caminada per a reclamar-ne l’alliberament i el de la resta de consellers empresonats als centres penitenciaris madrilenys d’Estremera i Alcalá Meco.

La iniciativa, que tenia el lema ‘Jordi et volem a casa’, ha començat a les deu del matí al pavelló d’esports Joaquim Rodríguez i s’ha acabat al parc la Linera, on hi ha hagut una botifarrada i, a continuació, el participants han format un llaç groc humà.

La caminada ha congregat, entre d’altres, els ex-consellers Neus Munté i Francesc Homs, l’ex-diputat Antonio Baños o els diputats Germà Beli Lluís Corominas, i el candidat de Junts per Catalunya, Miquel Buch, a més a més de familiars de Turull.

L’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, creu que ningú hauria de ser empresonat ‘per la seva ideologia’ i reclama que Turull i la resta de consellers i líders d’entitats puguin passar el Nadal amb la família. La dona de Turull, acompanyada de les seves filles, assegura que actes com la caminada solidària fan sentir el conseller ‘més fort i reconfortat’. Així mateix, ha reconegut que totes les famílies, també les dels consellers residents a Brussel·les, viuen un moment ‘molt dur’ i que ‘l’escalf’ els és ‘indispensable’.

