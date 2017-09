Aquest migdia han aparegut clavells vermells damunt les taules del jutjat número 13 de Barcelona. El jutge d’instrucció d’aquest jutjat, Juan Antonio Ramírez Sunyer (1947) és el jutge de 70 anys que ahir va ordenar les detencions de 14 alts càrrecs del govern català. Deu encara estan privats de llibertat. Doncs aquest matí algú ha pensat a omplir les taules del jutge Ramírez Sunyer de clavells vermells, un dels símbols de la lluita catalana a favor del referèndum. Les mateixes fonts judicials que han facilitat la fotografia dels clavells a VilaWeb indiquen que un cop el jutge ha vist els clavells, ha demanat tenir un membre del servei de seguretat al jutjat número 13. El jutge Ramírez hauria de jubilar-se ara als setanta, però va demanar d’allagar la vida laboral fins els 72. Se li va concedir.

Aquest és el mateix jutge que va ordenar interrogar Joan Ignasi Elena, del Pacte Nacional del referèndum, entrar al Teatre Nacional de Catalunya o intentar imputar sense èxit al director general de Mossos per no evitar la xiulada a l’himne espanyol. Un documentat perfil de l’home es troba a la seva entrada a la Viquipèdia, i també en aquest perfil de la Directa. Aquí es recorda que el jutge Ramírez Sunyer va fer detenir vint-quatre dies Sergi Rubia, un casteller de Barcelona, a causa dels fets de can Vies. Com afirma la peça del mitjà de comunicació establert a Sants “El magistrat que ara persegueix independentistes anys enrere va ser la bèstia negra d’anarquistes i okupes”.

Teòricament a causa de l’1-0 la porta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però en canvi les detencions d’ahir no són cosa seva, sinó de Ramírez Sunyer. Aquest jutge investiga des del passat mes de febrer, i sota secret de sumari, els preparatius de l’1-0, després d’admetre a tràmit la denúncia presentada pel partit d’ultradreta Vox i l’advocat Miquel Durán contra el jutge Vidal. Ahir va ser el jutge qui va ordenar les detencions de membres del govern que estaven organitzant a celebrar el referèndum d’autodeterminació.

