Juntament amb Sant Jordi, Nadal és l’època de l’any que es venen més llibres. Sabedors d’això, el Club Tr3sc ja fa quatre anys que organitza a principis de desembre el Mercat de Nadal del Llibre. Conegut popularment com el Sant Jordi d’hivern, es fa aquest cap de setmana a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Així dissabte, durant més de deu hores, la literatura inundarà tots els racons amb més d’un centenar d’autors, activitats literàries per a tots els públics, tallers i concerts infantils, venda i signatures de llibres, música en directe, botigues i gastronomia.

Un dels plats fots del mercat és la presència dels autors, que signaran llibres, participaran en taules rodones i presentaran les seves obres. Enguany hi haurà Xavier Bosch, Sílvia Soler, Empar Moliner, Rafel Nadal, Care Santos, Jair Domínguez, Joaquim Carbó, Liz Castro, Júlia Bertran, Màrius Serra, Jenn Díaz, Joan Lluís Bozzo, Roger de Gràcia, Genís Sinca… També hi haurà convidats com ara Bel Olid, Jordi Borràs o Sílvia Cóppulo, que conduiran les presentacions.

La Plaça del Llibre es convertirà en l’epicentre social de l’esdeveniment amb un escenari musical, zona de food trucks, llibreries i botiguetes. Els moments musicals els protagonitzaran dues formacions del Taller de Músics: Sara Terraza i Ganzà i el Recital afònic. A més el mercat d’enguany torna a comptar amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i la Fira d’Espectacles Literaris Litterarum amb un concert cloenda de la jornada protagonitzat pel grup Les Kol·lontai.

Enguany, el Te3sc ha incorporat a la programació del Mercat de Nadal del Llibre una mirada atenta als joves. Per una banda hi haurà un seguit de booktubers de referència que explicaran en què consisteix aquesta nova professió. Per altra banda, s’ha programat una xerrada amb quatre joves apassionades per recomanar llibres a les xarxes socials: les booktubers, bloggers i bookstagramers Marta Botet, Layla Zaoui, Alicia Linares i Mixa.

A les principals novetats, s’hi suma una activitat amb tres de les figures més destacades de la prescripció literària: llibreters, bibliotecaris i editors. Comptarem amb Fe Fernández, llibretera de L’Espolsada, Carme Fenoll, bibliotecària i Miquel Adam, editor.

Aniversaris literaris

En aquesta edició les sales de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm es rebatejaran amb un nom literari en honor a un escriptor que aquest 2017 celebra algun aniversari: sala Aurora i Prudenci Bertrana, amb motiu dels 125 i 150 anys del seu naixement; sala Gloria Fuertes en el centenari del seu naixement; sala Joan Fuster que fa 25 anys que va morir; sala Jane Austen per recordar el bicentenari de la seva mort i l’escenari J.V. Foix, amb motiu del 30è aniversari de la seva mort.

