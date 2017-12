El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparat el govern de Carles Puigdemont amb els executius del País Valencià presidits pel PP els últims anys. Ha criticat que la Generalitat de Catalunya ‘no ha volgut parlar’ amb el govern valencià perquè ha estat centrada en el projecte independentista, i ho ha equiparat a l’aïllament que va imposar el PP respecte de Catalunya.

Puig, que ha donat suport a Miquel Iceta en un acte de campanya del PSC a Amposta, ha assegurat que el candidat socialista és la persona que pot acabar amb el ‘fanatisme’ i la ‘intolerància’ a Catalunya. Ha defensat que l’única sortida és el diàleg i que Iceta és ‘fonamental per a Espanya’ i per restablir la relació entre Catalunya i el País Valencià.

Ha lamentat que fins ara el que s’ha fet a Catalunya és portar-la a la ‘confrontació’ i deixar-se anar per la ‘guerra de banderes’. Així mateix, el president ha elogiat la proposta d’Iceta per a aconseguir un millor finançament per a Catalunya perquè el Consell reivindica també una reforma del sistema de finançament autonòmic.

Sobre la qüestió territorial, ha reivindicat que cal avançar en les posicions federalistes i superar les posicions de Madrid on es pensa que l’estat espanyol és uniforme. ‘S’equivoquen, Espanya és plural o no serà, Espanya és diversa o no serà’, ha afegit.

