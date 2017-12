El cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha alertat que l’estat espanyol vol empresonar tota una generació de polítics catalans, després que el Tribunal Suprem espanyol hagi demanat d’investigar els membres del ‘comitè estratègic’ per a la independència.

Amb un missatge en directe des de Brussel·les, en l’acte de la candidatura a Tortosa, Puigdemont ha demanat guanyar el 21-D per evitar que l’estat tingui l’aval per a empresonar els dirigents polítics. Ha insistit del perill que l’estat espanyol empresoni també els responsables de partits i organitzacions i ‘tothom que passava per allà’. El president ha cridat a guanyar les eleccions perquè el poble ‘estima la seva llibertat i les seves institucions’.

També ha avisat que el 155 simbolitza les lleixes buides del Museu de Lleida, en referència a les obres de Sixena, i ha reivindicat que el conseller Lluís Puig ha defensat el patrimoni amb més dignitat des de l’exili que el batlle de Lleida, Àngel Ros (PSC), des de la seva ‘poltrona’.

Al seu torn, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha critica les ‘llàgrimes de cocodril’ de Ros després de l’espoli del Museu de Lleida. Pujol ha titllat Iceta, Arrimadas i Albiol de ‘nines russes’ del president espanyol, Mariano Rajoy.

