Xavier Domènech, dirigent d’En Comú Podem, refusava aquesta setmana el referèndum unilateral i demanava eleccions. Les declaracions es contradiuen amb unes d’anteriors, i també amb la voluntat majoritària dels votants de la coalició, partidaris d’un referèndum encara que no sigui acordat.

Una majoria aclaparadora pel referèndum

Una setmana abans de la cimera pel referèndum, El Periódico publicava un sondatge que deia que un 85% de catalans eren favorables al referèndum i la majoria, fins i tot, encara que fos sense acord amb l’estat espanyol.

Segons les dades, analitzades ara que s’ha fet públic tot l’estudi, hi ha un suport transversal. Naturalment, hi ha diferències entre les formacions independentistes, que volen fer-lo amb acord o sense, i les d’àmbit estatal, en què una gran part dels votants s’oposa a qualsevol consulta o, si l’accepten, només en cas que sigui acordada.

Entre els socialistes, trobem una aclaparadora majoria a favor, tot i que la formació ha abandonat la reclamació del dret de decidir per l’oposició dels dirigents del PSOE. En total, un 21% dels catalans que no es senten independentistes són partidaris del RUI.

En el cas de CSQP, gairebé la totalitat dels votants és favorable a fer el referèndum i la majoria sense el vist-i-plau de l’estat espanyol, si cal. En aquesta qüestió, la coalició ha tingut una posició ambigua. De vegades ha dit que no ho condicionarien a l’acord amb l’estat espanyol i que no s’hi oposarien mai; fins i tot hi ha dirigents de Podem, com Íñigo Errejón, a favor d’una consulta sense acord. Però també de vegades han tancat la porta a un referèndum si no era acordat i s’han oposat frontalment a la unilateralitat.

El suport al RUI encara creix en la candidatura dels comuns a les eleccions espanyoles, que va atreure una part de l’independentisme amb el compromís que el referèndum fos una línia vermella. Entre els seus votants, un 62% és partidari del referèndum unilateral i un 71% creu que a Espanya no hi ha democràcia si no el permet.

Una participació al nivell de les eleccions

A banda la majoria que fa costat al referèndum unilateral, hi ha una gran part dels ciutadans que, tot i no donar-hi suport explícit, aniria a votar si es convoqués. Gairebé dos terços del cens es decantaria per participar-hi.

Segons el sondatge, la participació superaria la de referèndums com ara els dels estatuts del 1979 (60%) i del 2006 (49%), o el de l’OTAN (59%), i atenyeria el nivell de la majoria d’eleccions.

Sense haver estat ni convocat, una part dels qui no es consideren independentistes ja s’ha activat i es decantaria per participar-hi (36%). Per tant, no seria un votació només del favorables. Prop d’un terç de votants de PSC i Ciutadans es mobilitzarien, majoritàriament per votar-hi en contra.

En el cas dels comuns, un 76% dels que van votar CSQP i un 82% dels d’ECP, es mostren disposats a participar-hi si es convoca. Per tant, una alta abstenció dels votants només seria possible si hi hagués un boicot explícit del partit.

