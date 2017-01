Santi Vidal deixa l’escó de senador al senat espanyol després de la polseguera aixecada per les declaracions que va fer en un cicle de conferències, en què assegurava que el govern havia obtingut de manera il·legal totes les dades fiscals dels catalans i que podrien fer-se servir per al cens electoral. ‘He fet unes declaracions en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que, preses literalment, no s’ajusten a la realitat’, diu Vidal.

En una nota enviada per ERC, l’ex-magistrat diu que no vol ser cap obstacle per al procés i que en cap moment no ha volgut posar en dubte que el govern actua amb respecte absolut a la legalitat vigent. Així mateix, ha admès que havia d’haver contrastat millor les informacions abans, però ha demanat que ‘no se sobredimensionin’ les seves paraules.

‘Sempre –ha dit– he defensat els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya, i l’última cosa que faré serà donar excuses al govern de l’estat per evitar que els catalans puguem votar: això és el més important, i mai no ho comprometria.’ I encara ha afegit: ‘Continuaré treballant discretament perquè aquest país sigui just i lliure. Sempre ho he fet i sempre ho continuaré fent.’

Santi Vidal també ha explicat que, per no crear més polèmica, durant les setmanes vinents suspendria la seva agenda pública.

Serà investigat

Fa una estona, el fiscal general de l’estat, José Manuel Maza, ha ordenat al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que obrís diligències d’investigació per les declaracions de Vidal. En una nota informativa, la fiscalia general diu que les paraules de l’ex-magistrat podrien significar una greu vulneració dels drets dels ciutadans.

El ministre d’Economia espanyol, Luis de Guindos, ha estat el primer membre de l’executiu a reaccionar. ‘Espero que ningú no utilitzi les dades fiscals al respecte amb una finalitat política’, ha dit.

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha donat credibilitat a les manifestacions de Vidal, que considera ‘una peça fonamental i una persona coneixedora de les interioritats d’aquest procés’, cosa que, segons ell, demostra que s’han comès il·legalitats.

El govern el desmenteix

El govern i ERC han desmentit Vidal. La consellera de Presidència, Neus Munté, ha assegurat ‘de manera rotunda i categòrica’ que les manifestacions de l’ex-jutge eren ‘falses, molt greus i inacceptables’. El portaveu d’ERC, Sergi Sebrià, ha dit que eren ‘mentida’ i fruit de ‘l’entusiasme’.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un piulet a Twitter, ha dit que qui pot explicar què fa el govern són els seus membres..

Qui pot explicar el que fa el Govern són els seus mebres.I quan s'expressen amb la claredat de @neusmunte refermen el compromís de fer-ho bé — Carles Puigdemont (@KRLS) January 27, 2017

Ahir el govern ja va desmentir les declaracions de Santi Vidal, fetes en diverses conferències des del mes de novembre; unes declaracions recollides en un article que va publicar el diari El País. Fonts de l’executiu explicaven que són els consellers i la portaveu els encarregats d’explicar l’acció de l’executiu. Aquests mateixes fonts remarquen que les opinions externes com les del senador Vidal són ‘opinions i prou’ i que l’executiu no perd el temps amb les especulacions que es puguin fer.

