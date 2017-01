Una desena de sindicats dels cossos policíacs i de la Guàrdia Civil convoquen avui una manifestació al centre de Barcelona per a exigir protecció a les institucions, arran d’allò que anomenen ‘persecució’ política –en una referència clara a la CUP. Són sindicats minoritaris dels mossos d’esquadra (SPC, CAT i USPAC) i el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona (SAPOL), juntament amb sindicats de la policia espanyola (SIPEPOL) i la Guàrdia Civil (ASIGC), entre més.

La marxa començarà a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de la Universitat i s’acabarà a les vuit del vespre a la plaça de Sant Jaume. A les xarxes socials també han fet crides a participar-hi alguns grups ultres i plataformes de legionaris espanyols. Han fet servir eslògans com ara ‘Anem a la guerra!’ o ‘Al carrer tots som iguals’, si bé el lema oficial és ‘Ja n’hi ha prou!’. Aquests sindicats han coordinat la convocatòria per mitjà d’una Plataforma Professional de Forces i Cossos de Seguretat i Vigilància Duanera.

A banda alguns texts enumerant les reivindicacions de la plataforma, els sindicats de policies han fet circular un cartell amb fotografies de Josep Garganté, regidor de la CUP a Barcelona, i d’un suposat atac de militants de la CUP a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa. Tot plegat, barrejat amb imatges d’un policia que va perdre un ull i una denúncia per la sentència que obligava un mosso a indemnitzar un conductor que l’havia volgut atropellar.

Els tres sindicats dels Mossos d’Esquadra

Els tres sindicats dels Mossos d’Esquadra convocants de la manifestació són el Sindicat de Policia de Catalunya (SPC), el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC). En canvi, el sindicat majoritari (SAP), vinculat a la UGT, no hi participa. Dels setze representants sindicals al Consell de la Policia, CAT i SPC (que es van presentar en la coalició Trisindical amb el Sindicat de Mossos d’Esquadra) van obtenir cinc membres a les eleccions sindicals del juliol del 2015, i la USPAC tan sols en va obtenir un.

Amb tot, fonts informades de les interioritats dels Mossos d’Esquadra expliquen a VilaWeb que aquests sindicats tenen una influència dins el cos i dins el Departament d’Interior superior a la seva representativitat.

SAPOL, fort a la guàrdia urbana

El sindicat SAPOL, de la guàrdia urbana de Barcelona, ja és tot un altre cas. És un sindicat que ha anat guanyant força i que s’ha mostrat molt hostil a les crítiques i denúncies que rebien els seus agents. A les eleccions de l’any 2015 a les comissaries de Barcelona es van recollir 2.135 vots. El SAPOL en va obtenir 958, el 44,8%. Va ser el més votat de llarg, i va passar davant la UGT, CCOO i la resta.

Aquesta desena de sindicats fan pressió perquè l’administració actuï d’ofici contra les ‘agressions físiques i verbals als agents de l’autoritat’ per la via del codi penal. També volen que es modifiqui la normativa perquè la inhabilitació d’un agent no impliqui la pèrdua de la condició de policia i perquè no hi hagi sancions administratives a un agent que hagi estat condemnat judicialment. A més, demanen que s’adquireixin pistoles elèctriques (Taser) recolzant-se en un criteri de ‘funcionalitat i operativitat’ abans que un criteri econòmic.

Amb tot, les justificacions per a cridar a la mobilització que han fet aquests últims dies són plenes de retrets pels casos judicials en què s’han trobat implicats agents dels diversos cossos. Per exemple, consideren que s’ha fet escarn públic contra els agents acusats o condemnats pels casos d’Esther Quintana, de Juan Andrés Benítez i de les Corts. Diuen que els agents de la guàrdia urbana de Barcelona viuen una persecució política. També fan servir la suposada agressió a uns guàrdies civils en un bar d’Alsasu, al País Basc, per justificar aquesta marxa ‘davant les seus de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya’.

Atenció a les amenaces i als insults

La CUP exigeix al Departament d’Interior que estigui ‘amatent’ a les actituds ‘amenaçadores’ d’aquests sindicats policíacs, que ‘assenyalen i assetgen’ càrrecs electes. ‘Aquestes coses sabem com comencen, però no com poden acabar. Si passa res, en responsabilitzarem la conselleria d’Interior’, va dir ahir la diputada Anna Gabriel. La CUP acusa ‘la cúpula sindical d’un determinat sector’ del cos dels Mossos d’Esquadra de ‘atiar el discurs de l’odi’ i de tenir un model policíac ‘inquisitorial’. A més, reclama a la fiscalia de delictes d’odi i discriminació que analitzi la manifestació convocada avui, per la possible presència de persones d’extrema dreta.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]