El primer tinent de batlle de Gata de Gorgos (Marina Alta), Jaume Monfort, ha estat víctima d’un atac catalanofòbic per part d’una patrulla de la Guàrdia Civil del mateix poble. Segons que explica ell mateix en un vídeo, els dos agents el van ‘increpar i vexar’ pel fet de parlar en català. ‘Em van repetir en diverses ocasions que estàvem a Espanya i que els havia de parlar en espanyol’. Després de negar-se a fer-ho, finalment li van demanar el document d’identitat i van prendre nota de les seves dades. Recentment, la setmana passada, Jaume Monfort ha sabut que el cos policíac hauria obert una nota interna acusant-lo de dirigir-se de males maneres a l’autoritat.

Assenyala aquesta actitud com a pròpia de la dictadura franquista i demana al govern que implementi els mecanismes necessaris per a garantir el dret de les persones que parlen català i que utilitzen la seva pròpia llengua.

La Guàrdia Civil del meu poble m'ha expedientat per parlar en valencià, una discriminació pròpia de temps més foscos.

#ValenciàNoÉsDelicte pic.twitter.com/ObrqwaZku3 — jaume monfort signes (@jaume_monfort) January 3, 2017

Segons que explica el diari Levante, el desencadenant va tenir lloc el passat 6 de desembre, dia de la constitució espanyola. Monfort es trobava esmorzant amb més gent en un bar del poble quan la patrulla de la Guàrdia Civil va aparcar el cotxe en una zona clarament prohibida. El tinent de batlle es va dirigir a ells en català per a indicar-los que estaven aparcant en un lloc prohibit.

Després de demanar-li a Monfort que es dirigís a ells en espanyol, finalment van accedir a aparcar en un altre lloc. Van tornar al bar on estava Monfort i li van dir: ‘Ja estarà content, senyor’. Ell els va demanar que si podien corregir el to, així com el número d’agent per a notificar una queixa. Els guàrdies li van reclamar a ell el número del DNI i li van indicar que ho identificaven per faltar al respecte a l’autoritat i per parlar-los en català.

