La regidora de Guanyem Badalona Fátima Taleb ha explicat que la setmana passada va patir dos atacs racistes i xenòfobs a la ciutat. Segons que expliquen fonts del consistori, no és la primera vegada que Taleb pateix atacs pel seu origen però en aquesta ocasió, indignada pels fets, ha decidit de fer-ho públic.

Primer dilluns, quan un home la va insultar i escupir enmig del carrer: ‘Va marxar sense que tingués temps de reaccionar’, explica Taleb en la carta que ha fet pública. Tres dies més tard, un altre episodi:

Taleb explica els fets a través d’una carta publicada pel seu partit i que a continuació podeu llegir: ‘Una jove em va insultar de manera agressiva, a la qual cosa es van unir familiars seus i persones alienes que passaven pel carrer pensant que tenien dret a insultar-me i jo, el deure de callar, simplement per ser diferent i ser musulmana. Sóc conscient que aquests atacs es deuen al fet que sóc membre destacada i visible d’una comunitat minoritària de Badalona.’

‘Actes, fruit de la política del senyor Albiol del Partit Popular, que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l’odi i a dividir la ciutadania, vinculant els problemes com la pobresa, l’atur i la falta de seguretat a l’arribada de persones de procedència estrangera o fins i tot vinculant el terrorisme a l’Islam’, reflexiona Taleb, qui avisa que denunciarà tots els actes racistes que pateixin les minories de la ciutat.

Llegiu la carta complet ací:

«Companys i companyes, veïns i veïnes, ha arribat el moment de denunciar públicament els actes de racisme i islamofòbia que porto patint des de fa un any i mig.

Per què ara?

Perquè aquesta setmana ja van dos episodis. El dilluns, a primera hora del matí, mentre caminava cap a la parada d’autobús per anar a complir amb el meu deure com a regidora, un home de manera brusca em va insultar, em va escopir i va marxar sense que tingués temps de reaccionar.

El dijous, una jove em va insultar de manera agressiva, a la qual cosa es van unir familiars seus i persones alienes que passaven pel carrer pensant que tenien dret a insultar-me i jo, el deure de callar, simplement per ser diferent i ser musulmana. Sóc conscient que aquests atacs es deuen al fet que sóc membre destacada i visible d’una comunitat minoritària de Badalona.

Els dic a totes i a tots que tornaré a denunciar aquests actes, racistes, xenòfobs, islamòfobs, que molta gent pateix cada dia en silenci, veïns i veïnes musulmanes i d’altres col•lectius minoritaris d’origen estranger i gitano. Actes, fruit de la política del senyor Albiol del Partit Popular, que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l’odi i a dividir la ciutadania, vinculant els problemes com la pobresa, l’atur i la falta de seguretat a l’arribada de persones de procedència estrangera o fins i tot vinculant el terrorisme a l’Islam.

Seguiré denunciant

Seguiré denunciant fins que la justícia es desperti i faci justícia!

Seguiré denunciant perquè les veus silenciades i oprimides arribin a la comunitat badalonina!

Seguiré denunciant perquè som diferents però som iguals!

Seguiré denunciant perquè la convivència sigui el nostre pilar principal en la construcció de la Badalona plural!.

Ja n’hi ha prou! Totes i tots som Badalona!!

El racisme i la xenofòbia destrueixen i no construeixen!»

