Més de cinquanta mil manifestants s’han aplegat al passeig de Lluís Companys per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, que des d’avui són jutjats, acusats d’haver organitzat el 9-N. Abans, tots tres havien estat acompanyats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els membres del govern, en el recorregut des del palau de la Generalitat fins a les portes del TSJC, on els esperava una multitud.

