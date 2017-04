El grup d’ERC a la Diputació de Barcelona ha decidit de cessar el seu assessor Carles Feiner de totes les seves responsabilitats amb efectes immediats després d’amenaçar a través de les xarxes socials al membre fundador de Societat Civil Catalana (SCC), Juan Arza.

El grup d'@Esquerra_ERC a la @diba ha cessat a Carles Feiner. https://t.co/q8O6RoTnhc — ERC – Diputació BCN (@ercdiba) April 17, 2017

En el comunicat, ERC explica que han comunicat la decisió avui mateix a l’assessor i que el partit defensa una República d’homes i dones lliures fonamentada en el respecte i en la qual les amenaces, afegeixen, no tenen cabuda.

Feiner va publicar en el seu compte personal de Facebook un comentari que enllaçava una anotació del Twitter d’Arza en la qual aquest criticava l’ús de mans blanques per part de simpatitzants de l’esquerra abertzale, motiu pel qual Feiner va assegurar que li produïa fàstic que ‘feixistes espanyols no sàpiguen viure sense tocar els collons’, per posteriorment dir que algun dia podria arrencar-li el cap a Arza.

