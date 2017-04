El president de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, va escriure a Twitter la setmana passada que els independentistes catalans eren uns ‘pirats’. Malgrat les crítiques per l’insult, inclosa la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Imbroda no només no ha rectificat sinó que ha anat més enllà. En aquestes declaracions recollides pel diari El Faro de Melilla, el dirigent popular diu: ‘Potser hauria hagut de ser més fi, més elegant, i haver dit desviats. Però a mi em va sortir “pirats”, què voleu que us digui.

Que "pesadez" lo de los "piraos" independentistas de Cataluña. Hartazgo de viajes a ninguna parte. Insufribles ya.! Puff!! — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) April 13, 2017

Aquest senyor acaba d'insultar dos milions de catalans. Tractar de "pirat" el qui no pensa com tu no és respectar la democràcia. Vergonyós. https://t.co/GHovZnVOo7 — Carles Puigdemont (@KRLS) April 13, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]