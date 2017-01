Aquesta setmana s’ha iniciat a París el procés judicial per apropiació indeguda i emblanquiment de capitals contra el Vicepresident del govern de Guinea Equatorial, Teodoro Nguema, “Teodorín”, fill del president Obiang, i exministre d’Agricultura i Boscos de l’antiga colònia espanyola. L’acusat no ha comparegut, i els seus advocats, d’entrada, han demanat un ajornament al·legant que no han tingut prou temps per a preparar la defensa. “No es tracta d’una acusació pel robatori d’una moto”, ha argumentat el seu advocat, Emmanuel Marsigny.

Ahir dimecres, el jutge va decidir ajornar el procés fins el 19 de juny per tal que preparin millor la seva defensa. És una petita victòria de Teodorín que, fa tres mesos, va anunciar a les xarxes socials: “Els xantatgistes francesos mai no podran jutjar-me”. Aleshores va denunciar a la Cort Internacional de Justicia de la Haya una pressumpta violació de la sobirania nacional al·legant que tenia inumindad diplomàtica. La Haya no es va pronunciar. Ara, ha aconseguit un ajornament.

Sigui com sigui, aquest judici és un pas històric en la lluita internacional contra la corrupció dels dictadors africans. És la primera vegada que un alt dirigent africà ha de respondre davant la justícia francesa per blanqueig, malversació de fons públics, abús de béns socials, abús de confiança i corrupció. El judici s’emmarca en una investigació judicial francesa, dita dels “Biens mal acquis”, que també afecta la família Bongo, del Gabón, i a Sasou Nguesso, de la República Popular del Congo.

El procès es va iniciar el 2007, a demanda de les ONGs Sherpa i Transparency Internacional d’investigar les propietats de Teodorín a París: un edifici a l’avenue Foch, amb discoteca, saló de bellesa, cinema, gimnàs, banys amb aixetes d’or, etc… una col·lecció de cotxes de luxe (Porsche, Bentley, Ferrari…) i moltes obres d’art.

Com a exemple, segons els jutges d’instrucció, entre 2004 i 2011, es van transferir al compte personal de Teodorín més 110 milions d’euros del Tresor Públic de Guinea Equatorial.

