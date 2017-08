La vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat avui que el seu govern recorrerà immediatament les lleis del referèndum i de transitorietat quan les forces independentistes ‘les posin sobre la taula’, és a dir que les tramitin al parlament, les incloguin a un ple, o bé les aprovin per la via del decret.

Altres fonts del govern espanyol també han explicat que en el cas que s’aprovin per decret el seu executiu presentarà un nou recurs al Tribunal Constitucional, tanmateix si la tramitació es fa al parlament, optaran per un incident d’execució de sentència. El govern espanyol, sostenen aquestes fonts, està de guàrdia permanent i té ja els escrits redactats.

En declaracions al pati del congrés espanyol, la vice-presidenta ha recordat que el procediment exprés del reglament del parlament ha estat suspès cautelarment pel TC i ‘qualsevol altre tràmit exigeix la possibilitat que l’oposició faci aportacions i sobretot que el Consell de Garanties Estatutàries opini’.

En tot cas, segons Sáenz de Santamaría, si les forces independentistes i el govern desobeïxen la suspensió ‘probablement aquell mateix dia tindran el recurs d’inconstitucionalitat, i si no el matí següent’. ‘A nosaltres per descomptat això no ens agafa desprevinguts, i si ho fan per decret llei, de la mateixa manera’, ha dit.

La vice-presidenta ha afirmat que el govern ‘fa setmanes que té els recursos preparats’ malgrat que encara no sap si el govern de Puigdemont utilitzarà la via del decret llei o les forces independentistes les portaran al ple del parlament. Per aquest motiu ha fet una ‘apel·lació als mínims principis democràtics de qui hagi registrat la Llei de transitorietat al Parlament de Catalunya’.

‘El problema no és l’actuació del govern, sinó qui posa la signatura a aquestes dues lleis que són contràries a la constitució i a les més elementals normes de la democràcia’, ha afirmat.

No ha aclarit si la Moncloa obrirà ja la via de la inhabilitació de càrrecs públics que permet la reforma del reglament del TC. ‘Aquí hi ha quatre responsables polítics que van ser inhabilitats al seu dia, i qui ha admès a tràmit algunes iniciatives anticonstitucionals té un procediment obert als tribunals, no diré res més’.

La consulta ‘no se celebrarà’

Tal com ha repetit el seu executiu, Sáenz de Santamaría ha afirmat de manera taxativa que la consulta ‘no se celebrarà’. ‘Crec que a un mes vista aquí no hi ha legalitat, logística ni signatura’, i ‘allò d’un referèndum amb garanties queda en el fet que no hi ha la més mínima vergonya democràtica a l’hora de presentar iniciatives’.

La llei de transitorietat és ‘una aberració’

Sáenz de Santamaría ha criticat durament el contingut de la llei de transitorietat presentada aquesta setmana: ‘A Espanya, amb una democràcia consolidada, que algú pretengui constituir una autocràcia on el president de la Generalitat mani no només sobre els consellers, sinó sobre el parlament i els jutges, dinamiti la divisió de poders i la mínima responsabilitat política és un producte aberrant en democràcia’, ha dit.

En aquest sentit ha afirmat que li crida ‘molt’ l’atenció és que ‘partits i diputats que venen a aquesta cambra a dir determinades coses puguin avalar un producte que és propi d’altres latituds’.

