Chhapaudi. Segurament molt poca gent coneix aquesta paraula. Doncs es tracta d’una pràctica que es fa a les zones rurals de l’oest de Nepal per la qual les nenes i dones són apartades de la comunitat, vexades i explotades sexualment, mentre estan menstruant. Be Artsy, una associació catalana de cooperació iniciarà pròximament un projecte al país asiàtic anomenat Rato Baltin (galledes vermelles) que vol ajudar a eradicar aquesta pràctica. Alba Miquel, una de les cofundadores de l’associació, ens explica com es desenvoluparà aquest projecte i què els fa falta per a desenvolupar-lo.

