L’escriptor Antoni Puigverd, un dels intel·lectuals que havia defensat la tercera via com a solució del conflicte entre Catalunya i Espanya, va admetre fa poc que aquesta opció havia fracassat. Fou en un article en el diari on escriu habitualment, La Vanguardia, en què admetia que no podia continuar defensant aquesta opció. ‘No puc tancar els ulls a la realitat’, reconeixia.

Puigverd ha reaccionat també a l’aprovació de la llei del referèndum. Primer, amb un piulet en què, citant el polític italià Palmiro Togliatti, deia: ‘Allò que legitima una revolució és la victòria. Hi ha la força per obtenir-la? Aquest i només aquest és el quid de la qüestió.’

Allò que legitima una revolució, deia Togliatti és la victòria. Hi ha força per obtenir-la? Aquest i només aquest és el quid de la qüestió https://t.co/84o6cqFObz — Antoni Puigverd (@apuigverd) September 7, 2017

I també ho ha fet responent a uns comentaris a Twitter del director d’El País Catalunya, Lluís Bassets, en què atacava Carme Forcadell i dava la raó a Rajoy. Puigverd li ha dit: ‘Rajoy no pot tenir raó en aquest plet.’. I ha afegit que precisament el president espanyol és ‘el més cínic dels seus causants.’ Puigverd demana a Bassets que tingui una mirada més àmplia i fins i tot li ha de recordar que ha perdut la centralitat. Ho fa així: ‘Si tu i jo, Lluís, hem perdut la centralitat potser és perquè vam destinar moltes energies a denunciar el cinisme autòcton mentre, càndids, esperàvem que els companys de Madrid desconstruïssin la síntesi entre Azaña i José Antonio que va forjar Aznar. Encara els espero.’

I avui, la preconstitució de la república provisional. Novament amb tota mena de trampes i dreceres. https://t.co/PxamSgPovW vía @elpaiscat — Lluís Bassets (@lbassets) September 7, 2017

Exigència de la CUP, que és la que mana. I el PDCat, a obeir, i ERC a treure'n profit. — Lluís Bassets (@lbassets) September 7, 2017

Per cert, la senyora Forcadell segueix al pòdium del disbarat i la desatenció als drets dels diputats. La seva autoritat és microscòpica. — Lluís Bassets (@lbassets) September 7, 2017

Rajoy té raó: l'oposició i els lletrats i funcionaris han preservat la dignitat del Parlament de Catalunya. — Lluís Bassets (@lbassets) September 7, 2017

Lluís, Rajoy no pot tenir raó en aquest plet. N'és el més cínic dels causants.

O ampliem la perspectiva o semblarem miops — Antoni Puigverd (@apuigverd) September 7, 2017

Toni, tota la raó, segur que no. Cap raó, ho dubto. Tota pel que fa als lletrats i a la oposició al parlament. La raó sol estar repartida. — Lluís Bassets (@lbassets) September 7, 2017

Tens raó, però compte amb el cinisme, que sol estar també prou repartit. — Lluís Bassets (@lbassets) September 7, 2017

Quan el cínic vol jugar amb la raó es disfressa d'hipòcrita — Antoni Puigverd (@apuigverd) September 7, 2017

1/ si tu i jo, Lluís, hem perdut centralitat potser és perquè vam destinar moltes energies a denunciar el cinisme autòcton… — Antoni Puigverd (@apuigverd) September 7, 2017

2/mentre, càndids,esperàvem que els companys de Madrid desconstruïssin la síntesi entre Azaña y José A.que va forjar Aznar.Encara els espero — Antoni Puigverd (@apuigverd) September 7, 2017

