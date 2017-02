L’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vice-presidenta del govern Joana Ortega i l’ex-consellera d’Ensenyament Irene Rigau seran jutjats des de dilluns, 6 de febrer, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acusats de desobediència i prevaricació administrativa per haver organitzat el procés participatiu del 9 de novembre de 2014, en què van participar més de 2,3 milions de ciutadans.

Aquest fet insòlit ha mobilitzat les entitats sobiranistes, que han convocat una gran concentració davant la seu del TSJC per a donar suport a Mas, Ortega i Rigau.

Lloc i hora de la concentració

La concentració serà al passeig de Lluís Companys de Barcelona. L’ANC, Òmnium, l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis han convocat els manifestants a les 8.15 davant el TSJC. És previst que Mas, Ortega i Rigau hi arribaran a les 8.45, quan seran rebuts pels concentrats. A part l’espai de davant de l’entrada del jutjat, hi haurà un altre punt d’interès, a tocar de l’Arc de Triomf, on s’instal·larà un escenari per a la interpretació d’una coral i més actuacions que els organitzadors detallaran durant aquesta setmana.

Inscripcions

Les entitats convocants han obert un formulari d’inscripció per a tenir una idea de la magnitud de la concentració. Ara per ara, segons que ha informat l’ANC, s’han superat els 28.000 inscrits i ja hi ha una 120 autocars llogats per les entitats per a traslladar manifestants al passeig de Lluís Companys.

Declaració de Puigdemont

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà una declaració institucional dilluns a primera hora del matí abans d’acompanyar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a la porta del jutjat. Parlarà a la Sala Gòtica de la Generalitat a les 8.00, i a les 8.15 sortirà amb tots tres del palau. Hi haurà també el vice-president, Oriol Junqueras, la resta del govern i la presidenta del parlament, Carme Forcadell.

Quines penes demanen?

La fiscalia demana deu anys d’inhabilitació per a Mas i nou per a Ortega i Rigau, després de retirar els càrrecs pel delicte de malversació de fons públics, que podia implicar pena de presó. L’acusació popular, encapçalada per dos sindicats de la policia espanyola, va demanar sis anys de presó i vint-i-dos d’inhabilitació per a tots tres perquè sí que incloïen el delicte de malversació, però el TSJC no ho va acceptar.

Qui els jutjarà?

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, el magistrat de la sala civil i penal Carlos Ramos i Eduardo Rodríguez Laplaza, magistrat de la sala contenciosa administrativa del tribunal, seran els qui jutjaran Mas, Ortega i Rigau. Barrientos serà el ponent del tribunal i, per tant, qui redactarà la sentència.

