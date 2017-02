El discurs íntegre de Puigdemont en anglès: ‘A country capable of carrying out the #9N has a healthier democracy than a country that sends the leaders who made it possible to court’

The full statement by President @KRLS on the #9N prosecution is available in English at https://t.co/EhLyEaPyWi — Catalan Government (@catalangov) February 6, 2017

L’ambient que s’han trobat Mas, Ortega i Rigau a l’Arc de Triomf. Una multitud cantant ‘Els segadors’

Eulàlia Reguant: ‘La participació, la mobilització i la democràcia mai es poden jutjar. #9N #AixòVaDeDemocràcia‘

La participació, la mobilització i la democràcia mai es poden jutjar. #9N #AixòVaDeDemocràcia https://t.co/BTh4MkC2nj — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) February 6, 2017

Mas, Ortega i Rigau entren al TSJC

Mas, Rigau i Ortega saluden els ciutadans a les portes del TSJC. #Judici9NCatRadio https://t.co/dhdGctB6df pic.twitter.com/KAsjmKYrZH — CatInfo Política (@Cati_Politica) February 6, 2017

ANC: ‘Les urnes no es jutgen, mai caninarem sols’

Les urnes no es jutgen. Mai caminarem sols #LoveDemocracy pic.twitter.com/HCTzMxXQuq — Assemblea Nacional (@assemblea) February 6, 2017

Crits d’independència i ‘L’estaca’ abans que els encausat entrin al TSJC

Environ 50.000 personnes accompagnent l'ex-président catalan Mas et les ex-ministres Ortega et Rigau. #CataloniaDemocracyTrial pic.twitter.com/LsKqc6zlWi — ANC Brussel·les (@AncBru) February 6, 2017

The National (Escòcia) també es fa ressò del judici pel 9-N: ‘El referèndum de Catalunya tindrà conseqüències pels escocesos i la UE’

Els líders de Podem, Pablo Iglesias i Iñigo Errejón, donen suport als encausats.

Habla mal de nuestra democracia que se juzgue a alguien por poner urnas, mientras el nivel de impunidad de la corrupción es escandaloso — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) February 6, 2017

Cuando frente a las urnas la respuesta son tribunales o precintos, es que hace falta 1 revolución democrática #AixoVaDeDemocracia #9NSomTots — Íñigo Errejón (@ierrejon) February 6, 2017

Neus Lloveras: ‘President Mas i conselleres Ortega i Rigau, gràcies per posar les urnes’

.@neuslloveras: "President Mas i conselleres Ortega i Rigau, gràcies per posar les urnes. Jo també vaig votar, jo també m'acuso" #el6fhisere pic.twitter.com/TTOCVl1qJx — AMI (@AMI__cat) February 6, 2017

Els encausats arriben a l’Arc de Triomf

La comitiva arriba a Lluís Companys. La gent canta ‘Els segadors’

Le Monde fa un seguiment del judici del 9-N: ‘El dirigent català Artur Mas processat per haver organitzat un referèndum d’independència’.

Jordi Cuixart: ‘El poble no falla mai. Unitat; serenor i fermesa. Ho podem, ho podem tot!’

.@jcuixart: "El poble no falla mai. Unitat; serenor i fermesa. Ho podem, ho podem tot!" pic.twitter.com/jvaroL6TyK — Òmnium Cultural (@omnium) February 6, 2017

El TSJC abans de l’arribada dels encausats

Visió de 360º des de la nostra visió privilegiada de la concentració davant de TSJC #Judici9NCatRadio #6F #9F pic.twitter.com/f7vrXbey07 — Gerard López (@Gelopezfageda) February 6, 2017

Estelades i cartells de ‘Love democracy’ al passeig Lluís Companys

‘Els segadors’ davant del Fossar de les Moreres

El passeig Lluís Companys ple de gom a gom

Ara mateix aquestes són les imatges del Passeig Lluís Companys #CatalanDemocracyTrial pic.twitter.com/xMTpmPBiBr — Assemblea Nacional (@assemblea) February 6, 2017

El tinent de batlle de Barcelona, Jaume Asens, també dóna suport a Mas, Ortega i Rigau

Avui ens jutgen a tots/es. Inhabilitar Mas, Ortega i Rigau és inhabilitar la democràcia. #HoTornariaAFer #9NSomTots pic.twitter.com/9H9HcUYPe3 — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) February 6, 2017

El vent despenja la bandera espanyola del TSJC

Sonen ‘Els segadors’ davant del Fossar de les Moreres

La comitiva davant de Santa Maria i cap al Fossar #9NSomTots #donecperficiam pic.twitter.com/NRn1Lqjj11 — Roc Fernàndez (@rocfernandez) February 6, 2017

La ruta de la comitiva

Molt honorats amb q el Fossar d les Moreres formi part del recorregut q el MHP Mas farà el #6F

Acollirem al seu pas amb l'escalf q es mereix pic.twitter.com/UpTkw6O9Qg — Memorial 1714 (@Memorial1714) February 3, 2017

Tots els vídeos de la sortida de la Generalitat de la comitiva que acompanya Mas, Ortega i Rigau

La comitiva de camí als TSJC. Fotografia d’Albert Salamé.

Tallat el passeig Lluís Companys per la gran afluència de gent davant del TSJC

Davant el TSJC defensem la democràcia! Avui ens jutgen a tots! #LoveDemocracy🗳 pic.twitter.com/6MEtnwxyNS — Plataf.ProSeleccions (@SeleccionsCAT) February 6, 2017

Mas, Ortega i Rigau surten de la Generalitat acompanyats de Carles Puigdemont

Puigdemont ha rebut els encausat abans de sortir del Palau de la Generalitat

El president @KRLS rep l'expresident Mas abans de marxar cap al TSJC pic.twitter.com/iK4zo7WC3y — Pere Martí Colom (@peremarticolom) February 6, 2017

Llegiu ací el discurs sencer del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

L’ambient ara mateix al passeig Lluís Companys. Milers de persones esperant els encausats.

El discurs sencer del president de la Generalitat, Carles Puigdemont: ‘Mas, Ortega i Rigau defensaran la dignitat del poble català davant dels tribunals no agenollats sinó dempeus’

Representants de EH Bildu també participen a la mobilització d’avui.

Carles Puigdemont @KRLS presidenteak harrera egingo die auzipetuei auzitegira joan aurretik. Jauregi atarian @Esquerra_ERC ko lagunekin. pic.twitter.com/ivegNpc9no — Maddalen Iriarte (@maddaleniriarte) February 6, 2017

Acaba el missatge de Puigdemont. Abans de l’inci de la marxa, el passeig Lluís Companys és ple de gent.

A las puertas del Palacio de Justicia ya es imposible acercarse. La megafonía emitirá la declaración de Puigdemont. pic.twitter.com/nlgBOvrrMN — José Luis Sastre (@jl_sastre) February 6, 2017

Així llueix ara mateix la plaça Sant Jaume. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà un parlament abans de començar la marxa cap al TSJC. Entre els assistents hi ha Lluís Llach, Oriol Amat, Joan Tardà, Gabriel Rufián, entre altres.

Uns centenars de persones esperen a les portes del Palau de la Generalitat, en un matí que el vent fa fred. pic.twitter.com/nKgkMef6qF — Guillem Carbonell (@gcarbonell) February 6, 2017

Ada Colau dóna suport a Mas, Ortega i Rigau: ‘Jo també m’acuso perquè 9-N som tots’.

Posar urnes no pot ser delicte en un estat democràtic. Avui #6F jo tb m'acuso pq #9NSomTots. Suport a encausats del #9N, #AixoVaDeDemocracia pic.twitter.com/ktDIbGJGAn — Ada Colau (@AdaColau) February 6, 2017

Segons que ha pogut saber VilaWeb de fonts de l’ANC, el nombre d’inscrits per la mobilització de demà ha arribat a cinquanta mil. Això fa pensar que la xifra se superarà, tenint en compte que molta gent no s’apunta a les concentracions i manifestacions organitzades amb aquest mètode, però hi acaba anant. En total, es mobilitzaran 168 autobusos des de moltes ciutats i comarques.

Ahir membres de diversos partits polítics i grups parlamentaris (Junts pel Sí, CUP, Barcelona en Comú, EUiA…), dels sindicats del país (CCOO, UGT, COS…) i de les entitats sobiranistes van fer una conferència de premsa per anunciar que s’havia arribat a 40.000 inscripcions, però aquest cap de setmana la xifra ha augmentat encara de deu mil persones més.

Totes les dades de la mobilització (horaris, com arribar-hi, què passarà…) les trobareu en aquesta pàgina especial.

