El Departament de Territori i Sostenibilitat construirà una nova estació d’autobusos a Almacelles (Segrià) en uns terrenys adjacents a una de les parades del bus, concretament la situada al carrer Maragall, d’acord amb les consideracions de l’Ajuntament. El departament ja ha adjudicat el projecte constructiu de la nova estació, que estarà redactat aquest hivern. Les obres tindran un cost aproximat de 800.000 euros.

Està prevista la construcció de fins a 4 andanes, una marquesina per cobrir l’accés als autobusos i una petita edificació per ubicar-hi una sala d’espera amb lavabos. Un cop l’Ajuntament d’Almacelles estigui en condicions de cedir a la Generalitat la parcel·la on quedarà emplaçada la futura estació, amb la corresponent qualificació urbanística, es podrà signar el conveni relatiu als compromisos de les dues administracions. Coincidint amb l’entrada en servei de l’estació es posarà en marxa el bus exprés per comunicar Almacelles amb Lleida.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, s’ha reunit aquest divendres amb l’alcalde d’Almacelles, Josep Ibarz, per abordar la millora del transport públic, tant amb la creació d’infraestructura com amb la implantació de serveis. En aquest sentit, Font ha afirmat que ‘l’objectiu és tenir construïda la nova estació d’autobusos d’Almacelles durant el primer semestre del 2018’. Serà llavors quan es posarà en marxa també un nou bus exprés.cat entre Lleida i Almacelles, ha assegurat. Segons el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, ‘es tracta de resoldre la manca d’espai actual per agrupar tots els serveis de transport públic d’Almacelles, i donar resposta a les necessitats de millora de les comunicacions en transport públic entre aquest municipi i Lleida’.

