Toni Giró

Artista visual, dissenyador d’exposicions i escenògraf.

Les seves obres ofereixen una mirada irònica, no exempta de cert sentit de l’humor, sobre els perills i les trampes que desplega el tardocapitalisme. L’artista se situa en el rastreig d’una expressió plàstica que qüestiona la lògica de determinades dinàmiques de poder, que empenyen la societat cap a un destí incert. De fet, la seva trajectòria artística s’ha fonamentat en un permanent qüestionament dels problemes que afecten la societat contemporània.

Aquesta imatge collage forma part del projecte recent #MONU #mentalismes i és reutilitzada en un nou context com a reclam d’urgència. Convé mirar amb nous ulls les presències i llegats del passat, entendre què reflecteixen i reactivar-los com un material més de treball per expressar els nostres temors, anhels i mirades crítiques.

La història tendeix a voler repetir-se. És responsabilitat de cadascú ajustar el focus sobre la seva tramoia. L’art no hauria de quedar emporuguit quan es trepitgen drets i llibertats.

