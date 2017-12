Dilluns, 30 de gener de 1995

Alzines, terrossos, erugues, bedolls, humans, humanes…, dolços compatriotes, conservo una nota manuscrita de Joan Brossa. És un full de dietari del 30 de gener de 1995 que tot just he retrobat aquests dies endreçant per casa. Escrits a llapis hi figuren aquestes tres anotacions, la primera: “Nacionalismes que ataquen i nacionalismes que es defensen”. La segona: “Catalunya última colònia”. La tercera: “ Espanya en treu molts diners. Podria viure sense Catalunya?” M’ha fet ben bé l’efecte com si l’hagués cridat tres vegades i en Brossa m’hagués contestat: “Aquí mateix”.

perejaume

