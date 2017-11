Jordi Lafon

És artista visual. Els seus treballs estableixen una relació entre els objectes, les persones i el seu entorn, per crear un relat de matèria, espai i temps inscrit en un paisatge entès com a escenari, on s’esdevenen les relacions d’afecte i conflicte, poètica i política. En els seus projectes sovint proposa la participació i la col·laboració com a vies d’intercanvi i aprenentatge, compartint experiències. Per exemple, el caminar com a pràctica estètica, el dibuix, la fotografia i l’escriptura, amb projectes com: Els bastons d’Andrés, Relleus, Caminar amb el pare, Marges i Fronteres, Deriva Mussol, Goula. Fes-te el lleó, Encontre, Criss-Crossing, Com una Cadira, PAIC (Participatory, Artist, for Invisible Commununity) i Tela Per Fer.

Pupitre

“Paradoxalment una de les vies d’alienació al llarg de la història ha estat l’educació. En moltes ocasions des d’aquest àmbit s’ha traçat el camí de les persones per produir una única mirada sobre múltiples qüestions inhabilitant altres perspectives. El record pertanyent a un imaginari col·lectiu d’un acte “incívic” sobre el moble escolar, ara es converteix en una proposta pública i participativa, on es posa en qüestió la interpretació de conceptes com la legalitat, l’ètica o la moral. En un context d’acció es va convidar el públic a mastegar un xiclet per enganxar-lo, posteriorment, sobre la representació del pupitre.”

