El PP i Ciutadans han protagonitzat una picabaralla a les Corts Valencianes per veure quin dels dos partits és més contundent respecte les acusacions d’adoctrinament a les escoles, arran d’una proposició no de llei del PP que ha estat rebutjada per la majoria d’esquerres.

Les portaveus d’Educació d’ambdós partits, Beatriz Gascó i Mercedes Ventura, van evidenciar la competitivitat entre les formacions per a mostrar-se més bel·ligerants contra el model educatiu. Alhora, Cs va criticar el PP per ‘copiar’ les seves propostes i va assegurar que el ‘problema’ va sorgir quan el PP governava el País Valencià i quan necessitava el suport dels partits catalans a Madrid.

Gascó va defensar una proposició no de llei perquè l’estat espanyol intervingui el control ideològic dels centres educatius valencians. En la seva intervenció, Ventura va donar la benvinguda al PP a la ‘lluita contra l’adoctrinament’ –un dels principals cavalls de batalla de Cs des del seu naixement–, al qual Gascó va contestar retraient al diputat de Cs al congrés espanyol Toni Cantó que parli sempre de les escoles catalanes i no de les valencianes.

En aquest vídeo del Diari La Veu pot veure’s la picabaralla entre el PP i Cs.

