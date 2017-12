El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va agafar ahir el telèfon i va parlar amb la Cristina Arias, una veïna de Balsarenys que denunciava haver estat víctima d’un atac a casa seva pel fet de tenir la bandera espanyola penjada al balcó. Arias és una militant d’ultradreta del Bages i administradora de grups de Facebook que inciten a l’odi contra els immigrants i que fan enaltiment del franquisme.

La notícia va sortir als principals mitjans espanyols i agències de notícies; vegeu-ho, per exemple, a El Mundo o a Antena 3. Els titular, semblants, diuen: ‘Atacada a Balsareny una casa que tenia una bandera d’Espanya penjada al balcó’.

No hi ha cap indici de qui ha estat l’autor de l’acció. Les fonts de la notícia són la dona afectada i el PP. Què deia el PP? Doncs que es tractava d’un atemptat i que ‘el domicili ha estat incendiat (…) pel simple fet de tenir el símbol nacional penjat del balcó’. Què deia l’afectada? De fet, ella mateixa va publicar les fotografies al seu perfil de Facebook (ara d’accés restringit), on va escriure també això:

El culpable implícit de l’atac és l’independentisme. Efectivament, Rajoy va trucar a Arias, i també ho va fer el candidat del PP el 21-D Xavier Garcia-Albiol:

Emotiva conversación con Cristina, una mujer con una gran fortaleza. Su familia en #Balsareny ha sufrido un terrible golpe, han intentado quemar su vivienda por tener colgada una bandera de #España en su balcón. Nos tienen a su disposición para lo que necesiten. MR pic.twitter.com/RWmcwBDvNp — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) December 2, 2017

🔵 Acabo de hablar por teléfono con Cristina, la propietaria de la casa que hoy han quemado en Balsareny por tener la bandera de España colgada en su balcón. Todo mi apoyo y el del @PPCatalunya y mi agradecimiento, por mucho que amenacen no nos van a callar. pic.twitter.com/dHAj7JHgPv — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 2, 2017

A més, el PP va difondre aquesta afirmació a tots els mitjans: ‘A Catalunya, sobretot a municipis petits on hi ha majoria independentista, ser i sentir-se espanyol ja no només està mal vist, sinó que també és perillós’.

Ciutadans també s’hi va apuntar, a assenyalar l’independentisme:

No puede haber ni un solo lugar de España donde un ciudadano no pueda mostrar con libertad nuestra bandera constitucional. Todo mi apoyo a la familia que sufrió hoy la agresión en #Balsareny. El #21D hay que ganar en las urnas a los intolerantes https://t.co/y0rKQoZ4Ak — Albert Rivera (@Albert_Rivera) December 2, 2017

Todo nuestro apoyo a la familia de Balsareny ante el intolerable ataque sufrido hoy, por el simple hecho de lucir la bandera española. Lamentable muestra de la fractura social que vivimos en Cataluña a la que debemos poner fin https://t.co/PdLufsv95G — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 2, 2017

Els fets, que, com es pot veure en les fotografies penjades per la suposada víctima de l’atac, van consistir en un petit incendi al portal del bloc on viuen.

No és té més informació de qui podria ser l’autor dels fets. Però sí de la persona que els ha denunciat, i a qui Rajoy ahir va trucar. Tal com va destapar el compte de Twitter @CNICatalunya, Cristina Arias és simpatitzant de l’organització d’ultra dreta

Hermandad Hermanos Cruzados, tal com es pot veure en aquesta fotografia que ella mateixa tenia penjada en obert al seu Facebook:

A més, VilaWeb ha comprovat els contactes a la xarxa que Arias té amb destacats membres d’aquesta Hermandad. Aquesta organització fou la convocant d’una manifestació ultra el proppassat 12 d’octubre a Manresa en què hi va haver salutacions feixistes i que va acabar amb un veí de Castellgalí de 56 anys agredit, segons que va informar Nació Manresa.

Aquest mateix mitjà explica que la suposada víctima de l’atac per la bandera espanyola es va passar el dissabte, juntament amb una dotzena més d’ultres, fent escarn a casa del batlle de Balsareny, Isidre Viu (ERC), trucant a casa seva insistentment malgrat els van dir que no hi era.

Ahora mismo la “víctima” del incendio con sus colegis quemando esteladas frente a la casa del alcalde… #parlem #AlertaUltra pic.twitter.com/Q0hKzKMOI3 — Noneedname (@EiBrother) 2 de desembre de 2017

Segons que ha pogut comprovar VilaWeb, Cristina Arias, també és administradora, juntament amb el fundador d’Hermandad Hermanos Cruzados , Jaime Vizern, del grup de Facebook Los Españoles Primero, que compta amb prop de quaranta mil membres i en què es fa apologia del franquisme i discurs de l’odi contra els immigrats.

