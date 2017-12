El jutge Antonio Martín, titular del jutjat d’instrucció número 1 d’Osca, ha ordenat que el Museu de Lleida traslladar les quaranta-quatre obres artístiques del Monestir de Vilanova de Sixena (Osca) el dilluns 11 de desembre.

En una providència datada l’1 de desembre i feta pública avui, el jutge acorda que la Guàrdia Civil, en coordinació amb el Govern d’Aragó, executi el pla de seguretat precís per portar ‘a bon terme’ aquesta decisió, ‘proporcionant seguretat al personal encarregat de la retirada dels béns i del trasllat’, així com per fer complir l’acordat, i autoritzar per a això ‘tota intervenció’ per dur-ho a terme.

El jutge assenyala que s’exigeix la col·laboració i l’auxili de la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d’Esquadra ‘si fos necessari’, en compliment de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.

Recurs tombat

La setmana passada l’Audiència provincial d’Osca va anunciar que rebutjava el recurs d’apel·lació presentat per la Generalitat contra la sentència del 2015 del jutjat de primera instància de la ciutat, que declarava nul·les les compravendes de les obres de Sixena i el seu trasllat al monestir aragonès. Aquesta resolució judicial arriba dos anys i mig després de la presentació del recurs i de la demanda d’explicacions per aquest retard de part del Departament de Cultura.

Amb el recurs rebutjat, ara la Generalitat encara podria recórrer en última instància al Tribunal Suprem. Tanmateix, aquest moviment queda en dubte, ja que és el ministeri espanyol qui ara mateix pren les decisions.

