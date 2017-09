Un grup transversal d’entitats, sindicats i organitzacions civils han constituït aquest cap de setmana la ‘Taula per la Democràcia’, una plataforma cívica que busca donar resposta immediata a les ‘agressions’ de l’estat espanyol contra la democràcia, a Catalunya, que hi pugui haver des d’ara i fins als dies posteriors al referèndum.

El grup promotor d’aquesta iniciativa cívica està format pels sindicats Comissions Obreres i UGT; les entitats sobiranistes ANC i Òmnium Cultural; l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), la Federació d’Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), la Federació d’organitzacions per la justícia global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Pagesos.

Els impulsors d’aquesta plataforma estan treballant per ampliar el nombre d’adhesions per aconseguir la màxima representativitat de la societat civil catalana. La ‘Taula per la Democràcia’ vol que les respostes que s’organitzin davant de les agressions contra els drets fonamentals no tinguin un protagonisme concret d’alguna de les organitzacions, sinó que sigui una resposta del conjunt de la societat civil.

En relació amb les possibles actuacions que es puguin convocar, els impulsors de la taula han assegurat que tot és obert i dependrà de la decisió dels integrants.

Sobre si una possible resposta seria la convocatòria d’una vaga general, els promotors han matisat que, més que respostes de naturalesa laboral, es busquen respostes de caràcter cívic que impliquin tota la societat i no només l’activitat laboral. En aquesta línia, s’han posat sobre la taula possibles iniciatives com ‘aturades cíviques’ o fins i tot, en un cas molt extrem, crides a ‘la paralització del país’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]