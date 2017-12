La cap de llista de Cs, Inés Arrimadas, veu en el 21-D la fi del procés i considera que la papereta taronja representa aquest canvi. En el tret de sortida de la campanya electoral, Arrimadas ha assegurat que ‘queden 15 dies per deixar l’estelada i agafar de nou la senyera, per deixar la rauxa i agafar el seny’ i ha defensat que Ciutadans estan preparats per governar i per tenir un projecte per a tots els catalans.

El president del partit, Albert Rivera, ha acompanyat Arrimadas en aquest primer acte de campanya i ha defensat que Cs és l’únic partit amb capacitat per guanyar i concentrar el vot útil ‘per a derrotar els separatistes’ i acabar ‘d’una vegada per totes amb aquesta bogeria’.

