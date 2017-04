Cada vegada hi ha més proves que indiquen que probablement hi ha alguna forma de vida en el Sistema Solar, més enllà de la Terra. Ja fa temps que els científics tenen en els ulls posats en una de les llunes de Saturn, Encèlad, un cos rocós recobert d’una capa de gel de més de trenta quilòmetres de profunditat i que té uns cinc-cents quilòmetres de diàmetre. Ara, la NASA ha anunciat que disposa de més dades que apunten que és probable que hi hagi vida microbiana en l’oceà subterrani d’Encèlad.

La sonda Cassini, que fa més d’una dècada que orbita Saturn, el seu sistema espectacular d’anells i les misterioses llunes, va fer l’octubre del 2015 una maniobra d’exploració passant molt a prop del pol sud d’Encèlad, per prendre mostres dels núvols de gas que surten dels gèisers impressionants que escup aquesta lluna saturniana cap a l’espai. El propòsit era poder capturar partícules d’aigua i d’altres elements per analitzar-les i tenir més clar si és efectivament possible que hi hagi vida allà baix.

Els resultats de la investigació, fets públics a la revista Science, apunten que hi pot haver formes de vida simple semblants a les que hi ha les parts més profundes dels oceans terrestres. La Cassini va captar que en els gèisers escopits per Encèlad hi havia mol·lècules d’hidrogen i de diòxid de carboni. Aquests compostos probablement s’han originat per una activitat hidrotermal; a la Terra, aquest fenomen s’esdevé quan el magma, que té una temperatura elevadíssima, entra en contacte amb l’aigua: aquesta activitat hidrotermal, a la Terra, va acompanyada de comunitats microbianes que es poden alimentar dels compostos que hi ha. Unes altres mostres captades per la Cassini anteriorment indiquen que, a més d’aquests composts, hi ha també metà i aigua.



By NASA/JPL-Caltech/SSI/PSI

‘Estem bastant segurs que l’oceà intern d’Encèlad és habitable i necessitem tornar-hi per a investigar més’, ha dit el doctor Hunter Waite, científic de la missió Cassini. Aquest oceà subterrani és a molts quilòmetres de profunditat, i es manté en estat líquid sota una capa de gel per la compressió gravitacional a què està sotmès el planeta per la força de Saturn.

Ara la nau Cassini encara la recta final de la seva missió, en qjè farà una sèrie d’órbites passant entre Saturn i la part interna dels seus anells, fins a la col·lisió final amb l’atmosfera del planeta gegant el 15 de setembre vinent. D’aquesta manera es vol evitar precisament que la ferralla de la nau pugui arribar a contaminar mai una lluna com Encèlad.

Vegeu també aquest vídeo didàctic de la NASA amb informació sobre els oceans que hi ha en altres indrets del nostre sistema solar.

