El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterat avui el seu compromís amb el referèndum de l’1-O. En una entrevista a RAC-1 ha assegurat que el seu govern seria un irresponsable si prometés una consulta de la qual no pot aplicar-ne el resultat. En aquest sentit, ha defensat que l’1-O no pot ser un segon 9-N. ‘La pregunta és binària, està organitzat pel govern i té un resultat vinculant que s’aplicarà’, ha afirmat.

Puigdemont ha afirmat que a dinou dies del referèndum ‘això no ho espatllarem’. Preguntat si l’estat espanyol, amb amenaces o inhabilitacions, pot evitar l’1-O, el president ha assegurat que només el parlament amb una moció de censura pot barrar el pas a la seva determinació.

En cas de la victòria del sí, ha dit que entrarà en vigor la llei de transitorietat una volta el parlament i la sindicatura electoral reconeguin els resultats. ‘Catalunya ha de fer una transició i ha de caminar com un estat independent fins al moment de convocar unes eleccions constituents’, ha explicat.

Puigdemont també s’ha congratulat per l’èxit de la Diada, que ha estat un any més una mobilització ‘cívica i democràtica.’ Sobre els mitjans i el govern espanyols, que afirmen que l’assistència va ser menor que en anys anteriors, ha dit: ‘Si estan convençuts que això va la baixa la millor idea és fer un referèndum i comptar-los.’

El president ha deixat la porta del diàleg oberta a Rajoy fins a l’últim dia. En aquest sentit, ha explicat que l’1-O no és el referèndum que volia el govern, però és l’única opció possible en aquesta situació política excepcional. Per això, s’ha mostrat disposat a negociar la data, la pregunta i la participació mínima, si el govern espanyol té la voluntat de pactar un referèndum alternatiu. Tanmateix, no s’ha mostrat gaire optimista, ja que ha dit que no parla sobre el procés amb Rajoy d’ençà del gener.

On són les urnes?

Puigdemont va declarar fa uns dies al Financial Times que el govern ja tenia les urnes del referèndum. Preguntat sobre on són, el president ha afirmat que desconeix gairebé tots els aspectes de la logística del referèndum. ‘Hi ha aspectes que se m’escapen’, ha afirmat.

El paper dels Mossos

Segons el president, els Mossos d’Esquadra garantiran la seguretat de la votació i la ciutadania, tal com van fer el 9-N. ‘Mai hem donat instruccions als Mossos perquè no facin la seva feina. Demanaria que els deixessin tranquils’, ha assegurat. A més, ha recordat que el codi penal espanyol no contempla com a delicte fer un referèndum unilateral.

Colau i el referèndum

El president s’ha mostra convençut que els barcelonins podran votar, malgrat que la batllessa Ada Colau encara no ha decidit si col·laborà amb l’1-O. ‘ Si seguim el que diu la batllessa i el seu equip, h i volen participar. Hem de trobar la manera que els ciutadans de Barcelona puguin votar. Crec que estem a prop d’aconseguir-ho’, ha conclòs.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]