La tensió política entre l’estat espanyol i Catalunya és analitzada acuradament des de fa temps per l’agència Moody’s, que avisa el govern de Mariano Rajoy que si no compleix financerament amb Catalunya es pot interpretar com una fallida de l’estat espanyol. ‘Fins ara no hem viscut cap moment d’alta tensió i si ens hi trobem no sabem què pot passar’, ha dit Marisol Blázquez, analista de Moody’s i responsable de les comunitats autònomes espanyoles en una entrevista a Europa Press. ‘Al govern espanyol –ha afegit– no li interessa que Catalunya tingui una fallida, perquè un impagament de Catalunya es podria interpretar als mercats financers com una fallida d’Espanya.’

Així mateix, ha recordat que la perspectiva negativa que acompanya la qualificació de crèdit de Catalunya també reflecteix la tensió, però ha subratllat que a Moody’s li interessa veure si la situació política afectant la situació fiscal.

En general, Blázquez ha destacat l’efecte positiu de la millora de les previsions de creixement econòmic per a les comunitats autònomes, però ha indicat que era important de reformar el sistema de finançament autonòmic, més enllà d’actualitzar nivells de despesa, tot i que ha reconegut que era massa aviat per a opinar sobre això.

