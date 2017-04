Les perles d’avui

Les primera reacció. Compromís ha recollit la primera ‘reacció’ a la notícia de la declaració de Rajoy com a testimoni del cas Gürtel. En un vídeo humorístic difós pel partit, apareix el president del govern espanyol rebent un missatge on diu ‘Mariano sé fuerte’, fent referència al missatge que Rajoy va enviar a l’ex-tresorer del PP, Luís Barcenas.

EXCLUSIVA: Primeras reacciones de Rajoy al saber que será citado a declarar en el juicio de la Gürtel. pic.twitter.com/WvGXaCdZp5 — Compromís (@compromis) April 18, 2017

Una comparació polèmica. Lluís Rabell ha encès la polèmica amb una comparació polèmica. El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot ha vinculat la manca de condicions democràtiques denunciades en el referèndum sobre la reforma constitucional a Turquia amb les que, segons ell, hi podria haver en el referèndum català. Rabell ha repiulat una noticia de La Vanguardia sobre el fet que ‘el referèndum de Turquia no va complir els requisits internacionals’ i hi ha afegit aquest comentari: ‘Avís per a navegants. Una consulta transcendent ha de revestir garanties perquè el seu resultat sigui vinculant, reconegut i efectiu…’

Avís per a navegants. Una consulta transcendent ha de revestir garanties perquè el seu resultat sigui vinculant, reconegut i efectiu… https://t.co/XnAJU9SM4F — Lluís Rabell (@LluisRabell) April 18, 2017

Eleccions al juny. La primera ministra britànica, Theresa May, ha convocat per sorpresa eleccions avançades al parlament britànic per al 8 de juny vinent. May fa nou mesos que és al càrrec, un cop va prendre el relleu de David Cameron, que va dimitir després de la victòria del Brexit en el referèndum del juny passat. May ha fet una compareixença per a anunciar la decisió de convocar eleccions, dient que, enmig del procés de negociació del Brexit amb la UE, cal que hi hagi ‘estabilitat i un lideratge fort’. Podeu llegir tota la informació ací. A VilaWeb hem analitzat aquest anunci sorprenent en aquesta peça de Vicent Partal.

Rajoy haurà de declarar. El tribunal que jutja el cas Gürtel ha acceptat que Mariano Rajoy comparegui com a testimoni pel cas Gürtel, en una data encara per determinar. Els magistrats han pres aquesta decisió, per dos vots a favor i un en contra, malgrat l’oposició de la fiscalia anticorrupció i de l’advocacia de l’estat, que consideraven ‘inútil i redundant’ citar el president espanyol per parlar de la caixa b del PP i del finançament irregular del partit. Però el president del tribunal ha declarat, després de la deliberació sobre la petició de declaració de Rajoy: ‘Per majoria, la sala considera aquesta prova admissible’. Teniu tota la informació ací.

Contra les banderes republicanes. L’advocacia de l’estat espanyol, en representació de la delegació del govern espanyol al País Valencià, ha presentat recurs contenciós administratiu contra ajuntaments valencians que varen penjar banderes espanyoles republicanes el dia 14 d’abril per commemorar l’aniversari de la proclamació de la Segona República. Segons que han confirmat fonts de la delegació del govern espanyol al País Valencià, les denúncies comunicades avui s’interposen contra els ajuntaments d’Algemesí, Barxeta, Benifaió, Bunyol, Paiporta, Tavernes de la Valldigna i Xeraco. I cal afegir-hi les anunciades contra els consistoris de Sagunt i Silla. Ho podeu llegir ací.

Nou episodi del cas Bonvehí. El coordinador d’organització del PDECat, David Bonvehí, ha anunciat que finalment no portaria a la fiscalia l’enregistrament d’un dinar que va tenir amb membres del seu partit a Manresa el 31 de març passat. En aquella conversa se sentia com Bonvehí deia que el partit hauria de cercar un candidat amb un perfil autonomista si el procés independentista acabava essent ‘un desastre’. El PDECat sospita que van ser membres d’ERC qui van fer l’enregistrament, concretament la portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l’ex-candidat a les eleccions municipals Pere Culell, que dinaven al mateix restaurant. Us ho expliquem ací.

Poques hores més tard, el batlle de Manresa, Valentí Junyent, ha forçat la retirada de Mireia Estefanell, fins ara tinent batlle, del govern de coalició. Junyent ha dit que hi havia perdut la confiança arran dels fets relacionats amb els enregistraments al diputat David Bonvehí. Estefanell és una de les dues persones de qui el PDECat sospita que és autora dels enregistraments. Teniu la informació ací.

Acte unitari pel referèndum. ‘Crisi de confiança al govern, cap ni una’. D’aquesta manera la portaveu del govern, Neus Munté, ha volgut tancar la polèmica dels últims dies sobre la gravació de la conversa de Bonvehí que, segons l’entorn del coordinador d’organització del PDECat, haurien gravat dos membres d’ERC de Manresa. La consellera de la Presidència ha volgut desvincular totalment el govern de les legítimes discrepàncies que es puguin produir entre el PDECat i ERC. I ha refermat que els membres de l’executiu estan molt determinats en culminar el compromís amb el referèndum. Segons Munté, el govern està molt tranquil i està disposat a continuar treballant en un marc de confiança i de cohesió interna. En aquest sentit, ha defensat que l’objectiu comú és massa important com perquè qualsevol plantejament perjudiqui el compromís del govern i el tram final del procés. Ho podeu llegir ací.

Prenafeta reconeix les comissions. L’ex-secretari de Presidència de la Generalitat, Lluís Prenafeta, ha reconegut en el judici del cas Pretòria que va cobrar comissions per intervenir en adjudicacions públiques i que va defraudar a Hisenda 14,9 milions d’euros. També ha reconegut que va cobrar comissions a canvi d’intermediar a favor d’empresaris que optaven a aconseguir adjudicacions públiques, d’entre un 3% i un 4%, i ha confessat a més que va blanquejar diners. Tota la informació, ací.

