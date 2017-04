El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha vinculat la manca de condicions democràtiques denunciades en el referèndum sobre la reforma constitucional a Turquia amb les que, segons ell, hi podria haver en el referèndum català. Rabell ha repiulat una noticia de La Vanguardia sobre el fet que ‘el referèndum de Turquia no va complir els requisits internacionals’ i hi ha afegit aquest comentari: ‘Avís per a navegants. Una consulta transcendent ha de revestir garanties perquè el seu resultat sigui vinculant, reconegut i efectiu…’

Avís per a navegants. Una consulta transcendent ha de revestir garanties perquè el seu resultat sigui vinculant, reconegut i efectiu… https://t.co/XnAJU9SM4F — Lluís Rabell (@LluisRabell) April 18, 2017

Cal recordar que el Consell d’Europa ha dit que el referèndum turc no va complir els requisits democràtics, perquè el marc legal era inadequat ‘per fer un procés genuïnament democràtic’. La cap de la missió d’observació de l’OSCE en el referèndum, Tana de Zulueta, ha considerat que la consulta s’ha fet en un ambient polític en què les llibertats fonamentals essencials per a un procés genuïnament democràtic eren limitades per l’estat d’emergència i en el qual les dues posicions no tenien les mateixes oportunitats per a exposar la seva visió davant els electors.

