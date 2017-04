El cap de la delegació de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Cezar Florin Preda, ha assegurat que el referèndum sobre la reforma constitucional a Turquia fet ahir no va complir els estàndards del Consell d’Europa –organització de la Turquía n’és un estat membre– i que el marc legal amb el qual es va desenvolupar la consulta no era l’adequat.

‘En general, el referèndum no va complir els estàndards del Consell d’Europa’, ha assegurat el cap de la missió d’observadors, en un comunicat fet públic per l’Organització per a la Cooperació i la Seguretat a Europa (OSCE). ‘El marc legal era inadequat per celebrar un procés genuïnament democràtic’, ha afegit.

El cap de la delegació de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europea ha assegurat que durant la jornada electoral no va haver-hi grans problemes, excepte en algunes regions, però ha lamentat l’absència d’observadors de la societat civil als centres electorals.

Per la seva banda, la cap de la missió d’observació de l’OSCE en el referèndum, Tana de Zulueta, ha considerat que la consulta s’ha desenvolupat en un ambient polític en el qual les llibertats fonamentals essencials per a un procés genuïnament democràtic estaven limitades per l’estat d’emergència i en el qual els dos bàndols no tenien les mateixes oportunitats per exposar la seva visió davant els electors.

