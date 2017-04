‘Crisi de confiança al govern, cap ni una’. D’aquesta manera la portaveu del govern, Neus Munté, ha volgut tancar la polèmica dels últims dies sobre la gravació de la conversa de Bonvehí que, segons l’entorn del coordinador d’organització del PDECat, haurien gravat dos membres d’ERC de Manresa. La consellera de la Presidència ha volgut desvincular totalment el govern de les legítimes discrepàncies que es puguin produir entre el PDECat i ERC. I ha refermat que els membres de l’executiu estan molt determinats en culminar el compromís amb el referèndum. Segons Munté, el govern està molt tranquil i està disposat a continuar treballant en un marc de confiança i de cohesió interna. En aquest sentit, ha defensat que l’objectiu comú és massa important com perquè qualsevol plantejament perjudiqui el compromís del govern i el tram final del procés.

Preguntada concretament sobre la decisió de Bonvehí de finalment no portar la gravació a fiscalia, Munté s’ha limitat a dir que el Govern respecta totes les decisions que es prenguin en aquesta qüestió.

Tot i recordar que no es poden fer públiques les deliberacions en el si del Consell Executiu, Munté ha assegurat que a la reunió d’avui no s’ha parlat de la polèmica gravació. ‘Hem parlat del compromís pel referèndum i d ela fermesa del Govern per la fase final del procés’, ha afegit.

En aquest context, Munté ha avançat s’ha decidit d’organitzar un acte aquesta setmana, abans de diumenge, per ratificar el seu compromís amb el referèndum. Encara no s’han concretat els detalls ni s’ha confirmat la data, però tot apunta que se celebrarà al Palau de la Generalitat. ‘L’objectiu és que l’acte serveixi per refermar el compromís inequívoc de tots i cadascun dels membres del govern’, segons que ha afirmat Munté, que també ha remarcat l’oportunitat de l’acte tenint en compte que s’encara el tram final del procés i que el Pacte Nacional pel Referèndum està a punt de culminar la seva feina.

