Entre 1988 i 1992, l’economista i historiador Francesc Cabana va passar llargues temporades a Guinea Equatorial, en qualitat d’assessor del Banc Mundial, per liquidar dos bancs, un d’ells era el Guinextebanc. ‘Vas al pitjor lloc del món, a fer la pitjor feina del món’, li van dir en fer-li l’encàrrec. Francesc Cabana ha acceptat ser entrevistat sobre la qüestió, tot i que han passat molts anys, i recorda amb més nitidesa la impressió que li va causar el país i els seus habitants, que no pas els detalls concrets de la seva feina allà.

—La seva missió era ben clara.

—Sí. Jo havia de liquidar els dos bancs i recuperar el sistema financer guineà que estava per terra. Allò era un desastre! La corrupció era total! Havien donat crèdits a ministres, a persones vinculades al règim… La meva feina era, per exemple, anar a veure el Ministre d’Hisenda i dir-li: miri vostè deu tants diners, què pensa fer? Hahaha… Em va anar bé, vam recuperar alguns diners. Segur que quan vaig marxar se’n devia anar tot a fer punyetes.

—No vàreu tenir problemes?

—Un nord-americà em va dir: ‘A vostè el mataran’, però jo no vaig tenir cap problema. De vegades, però, anaves a fer una visita, et feien esperar, i arribava un guineà vestit de camuflatge i armat amb metralleta. Et mirava i es plantava a la porta. I tu, t’acollonies o no t’acollonies. Amb nosaltres, com érem del Banc Mundial, anaven amb compte perquè els ajudàvem.

—Ni el director, ni els ministres d’Obiang no li van posar pegues?

—Al director no el vaig conèixer, però al sotsdirector, sí. Era espanyol. Un desgraciat, pobret. Recordo que un dia em va convidar a dinar. Van venir la seva dona i la germana de la dona, que eren guineanes. Tot el dia van estar fotent-se’n d’ell. I ell, com arraulit…Home, no fotem!

'Democratització volia dir penjar l’Obiang del primer arbre que trobessin'

—Com van procedir a la liquidació?

— Es va crear una empresa per liquidar el Banc. Es deia UNIGES. En el meu consell d’administració tenia al primer ministre, al ministre d’Economia i al Director de la Seguretat Nacional, em va cridar l’atenció que es digués Armengol, un nom tan català…

—I el va voler conèixer?

— Sí, el vaig anar a veure, era germà del dictador i el consideraven el botxí del règim.

—Després va tenir comptes fraudulents, com tots ells, a la Banca Riggs, als EUA.

—No ho sabia… La qüestió era que ell no havia vingut a una reunió del consell d’administració i em van aconsellar que l’anés a veure. Quan la gent passava per l’edifici on tenia el despatx de cap de policia, creuava a la vorera del davant. Igual que es feia aquí, a Via Laietana, durant el franquisme. El dia que hi vaig anar, en feia quinze que havien assassinat un espanyol. El diàleg va ser més o menys així. Jo: ‘Sr. Armengol vengo a informarle del consejo de administración que celebramos el otro día’. Ell: ‘No sé si sabe que ha habido un asesinato. No hay muchos, pero este tenemos que solucionarlo’. Jo intentava explicar-li l’ordre del dia i ell repetia: ‘Vamos a resolver el asesinato de este español. Por ahora, hemos detenido a los sopechosos habituales’.

—I el van resoldre?

— Les detencions dels habituals volia dir reunir a quatre o deu persones que ja tenien, i fotre’ls una pallissa immensa fins que algú acabés dient que havia mort a Juli Cèsar i a Jesucrist.

—Li va poder explicar el que vostè volia?

— No tenia cap sentit.. Me’n vaig anar, i no el vaig veure més.

—Com arriben a Guinea en Paco Roig i companyia i es fan amics de l’Obiang?

—Pagant. Subornant l’Obiang i els seus ministres. En aquests països hi has d’anar amb diners per endavant. En Paco Roig va aconseguir de l’Obiang l’exclusiva per importar tots els productes estrangers, sobretot, els alimentaris. A més, ho venia al preu que volia. Al final, però, va deixar de pagar i ells van perdre molts diners. Ell va sortir pitant amb Ibèria. Diuen que va agafar l’últim avió. L’Obiang el volia enxampar. Li va anar de deu minuts.

—I vostè com a liquidador què va fer?

—A mi, em van demanar que, si podia, fes una instància judicial a Espanya; però aleshores, precisament, va fer suspensió de pagaments l’empresa que ell tenia aquí, que era Indústries Càrniques Roig. I vaig pensar que no en trauríem res.

—Havia fet un forat molt gros?

—I tant! Tot el capital de Suguisa, una cadena que tenia de supermercats a Guinea.

—Suguisa va ser l’origen de Mercadona?

—No ho crec. No tenien una relació massa estreta els dos germans, crec jo. Però, no sé…. Jo no m’hi vaig voler ficar perquè em feia una certa angúnia.

—Quan vostè hi era va anar de visita en Felipe González, ho recorda?

—Sí. Va fer un discurs i va dir que li havien dit que aquell país es democratitzaria….Vinga, home, vinga!

—Això, encara ho estan dient…

— Qui era el ximple que li havia dit allò? Democratització volia dir penjar l’Obiang del primer arbre que trobessin. Què podien fer sinó? En aquests països, els dictadors han de fugir corrent, si no els maten, no?

—Va conèixer l’Obiang?

—No el vaig voler conèixer, tot i que vaig tenir alguna ocasió.

— Per què?

—Perquè era un dictador sanguinari. Són molt bèsties aquella gent. El poble normal, però, és encantador. Molt bona gent. Un dels amics que vaig fer allà, era un guineà molt educat, molt correcte, llicenciat en econòmiques que havia estudiat aquí. Treballava en un dels bancs. En entrar-hi, se’ns va presentar un negre que parlava català: ‘Què diuen aquests senyors de Barcelona?’ Està clar que vam establir una certa relació. Aquest home el van matar. Es deia Andrés Malonga.

—Per què el van matar?

—Doncs, mira, per un crèdit.

— I com?

—Em van explicar el sistema, que és bastant curiós. Allà, els verins estan a l’ordre del dia. La selva n’ofereix i hi ha gent que els coneix. El van convidar a un pastís que anaven tallant. En un costat de la fulla del ganivet hi havia verí. En l’altre, no. Quan van tallar el seu tros li va donar el tall enverinat. Ximples no en són…

—Els espanyols que vivien allà tenien por?

—Mira, un dia vam anar a visitar el cònsol espanyol a Bata. Quan érem a la porta, van sortir uns gossos bordant, feien por… No entrem, no entrem, vam dir. I el cònsol, sí, sí, passin, passin, aquí només ataquen als negres. Vam entrar i res, els gossos ens van llepar i com si res. És terrible, això, tu. Gossos ensinistrats exclusivament per atacar negres!

—Es diu que en aquella època hi havia molta ajuda humanitària que no arribava al país i es desviava per ser venuda en els països del voltant.

—És possible… Hi va haver un intent per part del Banc Mundial de tallar les ajudes. Jo els vaig dir: home, per Déu, estem parlant de la població, el que heu de fer és tenir més control, però no els hi talleu, que necessiten diners per menjar, fer carreteres, telèfons i modernitzar el país.

