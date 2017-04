El tribunal que jutja el cas Gürtel ha acceptat que Mariano Rajoy comparegui com a testimoni pel cas Gürtel, en una data encara per determinar. Els magistrats han pres aquesta decisió, per dos vots a favor i un en contra, malgrat l’oposició de la fiscalia anticorrupció i de l’advocacia de l’estat, que consideraven ‘inútil i redundant’ citar el president espanyol per parlar de la caixa b del PP i del finançament irregular del partit. Però el president del tribunal ha declarat, després de la deliberació sobre la petició de declaració de Rajoy: ‘Per majoria, la sala considera aquesta prova admissible’.

El tribunal atén d’aquesta manera la petició de l’Associació d’Advocats Demòcrates per Europa (ADADE), que havia demanat que el president espanyol testifiqués per aclarir l’existència de la comptabilitat paral·lela del partit. Els magistrats hauran de determinar ara el dia de la citació de Rajoy i si aquest pot comparèixer per videoconferència.

A l’inici de la sessió amb la qual s’ha reprès la vista per analitzar aquest cas la fiscal Concepción Nicolás s’havia declarat contrària a la petició perquè la considerava ‘inútil i innecessària’, perquè deia que no havia canviat res respecte del passat mes de octubre, quan es va rebutjar la declaració de Rajoy, a l’inici del judici.

La fiscal havia dit també que la citació de Rajoy ara al judici seria ‘redundant’, perquè els fets que l’acusació particular pretén que es confirmin amb el testimoni del president del govern espanyol, com és que l’existència d’una caixa b al PP podria haver beneficiat algun dels acusats, ja ha estat prou acreditada per altres proves o documents.

